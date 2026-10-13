Falla del terremoto rompió 170 km y causó deformaciones extremas en Mariato y Tonosí

Un equipo de investigación en geofísica del laboratorio de tsunamis y terremotos de la Western University en Canadá, liderado por el doctor Isaac Guerra Araúz, se trasladó a Panamá para procesar datos de campo e imágenes satelitales que permitan comprender la magnitud de la ruptura tectónica registrada tras el terremoto de 7.5 en la región de Azuero y Veraguas.

El especialista detalló en Telemetro Reporta que la falla tectónica tuvo un recorrido de ruptura de aproximadamente 160 a 170 kilómetros, atravesando toda la península. Los análisis satelitales confirmaron que las zonas con mayor deformación del terreno no coincidieron con el epicentro en Pitaloza, sino que se concentraron con severidad en Mariato, Tonosí y la zona costera de Santa Catalina.

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Data satelital NISAR revela la intensidad del movimiento en el terreno

El equipo procesó datos del satélite NISAR para mapear los desplazamientos y la interferometría del terreno tras el evento telúrico. Los resultados explicaron por qué la señal satelital "desapareció" en ciertos sectores.

En sectores como Mariato y Tonosí, la señal satelital se interrumpió no por la densidad de la vegetación, sino porque la superficie terrestre sufrió una deformación tan intensa y violenta que el satélite no logró registrar la magnitud del desplazamiento en ese instante.

Mientras que en n Playa Santa Catalina se registraron interferencias muy estrechas en lapsos de tiempo extremadamente cortos. Testimonios recogidos por el equipo científico de Western University n la zona describieron que el impacto del movimiento derribó a las personas al suelo, imposibilitándoles ponerse de pie durante la sacudida.

Guerra Araúz aclaró un concepto clave para la población: aunque la ruptura inició en Pitaloza (hipocentro), la energía y el deslizamiento entre las placas fue significativamente más destructivo en Mariato y Tonosí.

Tipo de suelo y movimiento en Las Minas y Los Pozos

En distritos como Las Minas y Los Pozos (Herrera), las ondulaciones registradas indican un desplazamiento de terreno más largo y continuo. El especialista subrayó que el nivel de destrucción en estas zonas de montaña no solo obedeció a la fuerza del terremoto, sino también a factores como la vulnerabilidad de las construcciones y el tipo de suelo de la región.

La misión científica se lleva a cabo en alianza con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), entidades que facilitaron vehículos, personal de campo y las lecturas de sus redes de acelerómetros para alimentar el modelo numérico de la falla.

El doctor Guerra Araúz destacó que desde hace cuatro años la Western University estudia el sistema de placas que rodea a Panamá, donde subducen las placas de Cocos y Nazca en el Pacífico y la placa del Caribe en el norte, al considerarse una de las zonas sísmicas más complejas e activas del planeta capaces de generar eventos de gran magnitud.