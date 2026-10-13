Daniel Espino contribuye al triunfo de los Guardianes ante los Rays

Los Guardianes de Cleveland partieron por delante en la serie ante los Rays de Tampa Bay por pizarra de 7-3, en un partido donde el lanzador panameño Daniel Espino hizo una gran labor de relevo en la disputa por el banderín de la Liga Americana

El panameño Espino ingresó al partido en la quinta entrada, se enfrentó a tres bateadores y los retiró por la vía del ponche.

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Con su actuación Espino dejó su efectividad en 3.86 y un whip de 2.14.

En el partido, la ofensiva de Cleveland descargó un total de 14 imparables para tomar una ventaja temprana en la serie y poner bajo presión al conjunto local desde el primer encuentro disputado en territorio floridano.

El ataque visitante estuvo liderado por Chase DeLauter, quien pegó tres hits incluyendo un cuadrangular solitario y anotó tres carreras, junto con batazos oportunos de José Ramírez, Jo Adell y Nathaniel Lowe. Por su parte, la ofensiva de Tampa Bay intentó acortar distancias con cuadrangular solitario de Cedric Mullins, pero la profundidad del pitcheo abridor y de relevo de los Guardianes terminó sofocando las amenazas locales.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el relevo del serpentinero panameño Daniel Espino. En su esperado debut en la postemporada de Grandes Ligas, Espino entró a la loma de los disparos para hacerse cargo del montículo durante un episodio completo sin permitir carreras ni libertades.

La presentación del diestro panameño fue sencillamente dominante, dominando de forma consecutiva a los tres bateadores que enfrentó a base de ponches: Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero. Con una recta de cuatro costuras que rozó las tres cifras, Espino necesitó apenas 14 lanzamientos para retirar la entrada por la vía rápida y aportar al triunfo de su equipo.

Tras finalizar el compromiso, Daniel Espino expresó su entusiasmo por la oportunidad recibida y por haber cumplido con la labor encomendada en un escenario de tanta exigencia. "Es una bendición gigante estar aquí en octubre. El trabajo de todo el año se refleja en salir enfocado a ejecutar pitcheo por pitcheo y resaltar la importancia de conseguir esta primera victoria fuera de casa ante un rival tan difícil como los Rays", declaró el panameño al término del encuentro.

Esta importante victoria pone a Cleveland al frente en el cruce de campeonato y reafirma la solidez de su cuerpo de relevistas para contener a alineaciones peligrosas en los tramos decisivos del partido. La actuación de Espino también genera confianza en el cuerpo técnico de los Guardianes, que ven en él un brazo confiable para situaciones de alta presión.

El segundo partido de la Serie de Campeonato entre los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay se disputará este martes 13 de octubre a las 7:00 p.m. (hora local de Panamá) en la misma sede el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida. Ambos equipos buscarán un resultado clave antes de trasladarse a Cleveland para la continuación del enfrentamiento.