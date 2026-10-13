Los principales centros comerciales del país se encuentran operando con total normalidad y mantienen sus puertas abiertas al público.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) comunicó a Panamá América que cada complejo maneja su propio cronograma de verificación.

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Las primeras inspecciones arrojan que, luego del sismo del pasado viernes, no se detectaron daños significativos en la estructura principal de los centros, registrándose únicamente incidencias menores como vitrinas rotas, entre otras.

Los establecimientos han confirmado la estabilidad de sus infraestructuras, permitiendo que la atención comercial continúe sin inconvenientes.

Equipos técnicos de cada centro comercial inspeccionaron minuciosamente las áreas comunes, así como los elementos estructurales clave, entre los que se incluyen columnas, vigas y otros soportes.

Sánchez expresó que cada establecimiento ha aplicado sus propios protocolos y manuales, y como parte de estos procedimientos, se ha orientado a los arrendatarios y propietarios sobre las medidas preventivas e inspecciones oculares y sanitarias correspondientes.

La administradora dijo que por el momento no maneja información sobre el valor de las pérdidas económicas que en conjunto presentaron los centros comerciales que forman parte de Apacecom, ocasionadas por el sismo.