El terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre causó severos daños en unas 75 viviendas en los corregimientos de Los Llanitos y La Ermita en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Evaluación de daños y comunidades afectadas en San Carlos

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En el corregimiento de Los Llanitos, los poblados de Los Pintos, Mataahogado y Chichibalí son los más afectados por el movimiento telúrico. En el corregimiento de La Ermita, en el poblado de La Hipólita, las viviendas también se vieron afectadas.

Según el balance del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), además de autoridades locales, 75 viviendas en 15 comunidades resultaron afectadas por el terremoto.

El sismo del pasado 9 de octubre también causó daños en acueductos rurales que abastecen a estas 15 comunidades de San Carlos.

Centro de acopio y programa de reconstrucción gubernamental

Para auxiliar a las familias que perdieron sus casas, las autoridades municipales mantienen un centro de acopio en el parque central de San Carlos cabecera.

Agua, alimentos no perecederos, pañales, artículos de higiene personal, productos de limpieza, ropa en buen estado y frazadas están siendo recibidos para ser distribuidos entre las 70 familias damnificadas.

Para ayudar a estas familias de San Carlos y a las que resultaron afectadas por el sismo en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, el Gobierno implementará un programa de reconstrucción de viviendas.

El anuncio fue hecho por el presidente José Raúl Mulino la noche del lunes, comprometiéndose además a enviar materiales de construcción a los sectores con daños a partir de hoy 13 de octubre. Las obras se ejecutarán a través de empresas locales bajo precios regulados y normativas sismorresistentes.