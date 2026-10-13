Mitradel secuestra cuentas de Serviestiba para proteger a 1,386 trabajadores

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ejecutó un secuestro sobre las cuentas por cobrar de la empresa Serviestiba, con el objetivo de garantizar las prestaciones laborales y los derechos adquiridos de los trabajadores, tras el anuncio del cierre de sus operaciones.

La ministra de Trabajo informó que la institución recibió una comunicación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre el cese de los servicios de Serviestiba a las operaciones portuarias hasta el viernes. Sin embargo, indicó que la empresa no ha comunicado formalmente cómo quedará la situación laboral de sus trabajadores.

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La medida busca proteger a los 1,386 trabajadores vinculados a ambas terminales portuarias, mientras se concreta una transición para que sean contratados por las empresas operadoras de los puertos.

La funcionaria explicó que el Gobierno ha conversado con ambas operadoras, en línea con el planteamiento del presidente de la República de que se respeten las plazas de trabajo y se garantice la continuidad laboral de quienes prestaban servicios a través de Serviestiba.

En ese sentido, señaló que las operadoras han mostrado disposición para incorporar a la mayoría de estos trabajadores. Añadió que el proceso de transición tomará tiempo y que el Mitradel dará seguimiento para procurar que los empleados puedan mantener el sustento de sus hogares.

La ministra también indicó que Serviestiba comunicó que las quincenas de sus trabajadores están garantizadas y que se harían efectivas al día siguiente de sus declaraciones. Asimismo, aseguró que, durante el período de transición, la empresa manifestó que continuará cumpliendo con el pago de los salarios.

La institución realizó una auditoría laboral individual de los trabajadores y solicitó a la empresa revisar sus cifras para comenzar a reconocer las prestaciones y demás derechos que correspondan.

La ministra precisó que el secuestro de las cuentas por cobrar se ejecutó de oficio, sin que mediara una solicitud de alguna organización sindical. No obstante, indicó que las organizaciones laborales han manifestado su intención de presentar demandas y respaldar la medida adoptada por el ministerio.

Ante versiones sobre una posible paralización de las actividades, la funcionaria aclaró que las operaciones portuarias no se han detenido y destacó la disposición de los trabajadores para mantener el funcionamiento de los puertos mientras se resuelve su situación laboral.

El Mitradel aseguró que continuará acompañando a los empleados durante el proceso, con el propósito de que se respeten sus derechos adquiridos y se concrete su incorporación a las empresas operadoras.