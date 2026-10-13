Si el terremoto hubiera ocurrido en la falla de Pedro Miguel, la respuesta de los edificios en la ciudad hubiera sido otra

El profesor Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP, destacó que si el sismo se hubiera generado en la falla de Pedro Miguel, la respuesta de los edificios en la Ciudad de Panamá hubiera sido diferente.

"Si este sismo hubiera ocurrido en la falla de Pedro Miguel, que está a menos de 20 kilómetros de la Ciudad de Panamá, la respuesta hubiera sido completamente distinta", expuso.

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Vargas además explicó que entre el 85 y 90% de la onda del sismo del viernes estaba atenuada cuando llegó a la Ciudad de Panamá.

Esta atenuación permitió que el terremoto no se sintiera con una alta intensidad en la Ciudad de Panamá.

Ya el profesor Oscar Ramírez había explicado que el diseño estructural de la ciudad de Panamá está condicionado por la falla de Pedro Miguel.

"El diseño en la Ciudad de Panamá está controlado por la probabilidad de que se active la falla de Pedro Miguel. Toda edificación que esté dentro de los 10 a 15 kilómetros de la falla tiene que ser diseñada para incorporar sus efectos", dijo Ramírez durante el foro "Ingeniería y riesgo sísmico: Construyendo un Panamá Resiliente" organizado por la UTP.

La falla de Pedro Miguel, que pasa cerca del Canal de Panamá, tiene una tasa de recurrencia relativamente corta. Comprende una zona que se extiende desde el flanco sur de la Sierra Maestra, en el norte central de Panamá hacia el sur, en al menos 40 kilómetros.