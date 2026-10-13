Con las dos líneas de crédito por $150 millones, cada una, que ha facilitado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por medio del Banco Nacional de Panamá para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se busca llegar a beneficiar a 12 mil negocios y que la mitad sea del interior del país.

Christian Schneider, especialista senior en mercados especiales del BID, describió que el primer programa es para trabajar directamente con Mipymes que tienen necesidad de financiamiento, ya sea para capital de trabajo o para inversiones productivas.

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En tanto, el segundo es un fondo de garantías para que las pequeñas empresas puedan acercarse a un banco con y puedan acceder a su préstamo.

Si bien, las líneas están abiertas a toda clase de actividad que realicen las Mipymes, se ha prestado especial atención a las turísticas.

Y el turismo en los pueblos de interior, más allá de sus playas, es un punto en el que Panamá tiene un enorme potencial, a juicio de Schneider.

El especialista del BID, que es paraguayo, tiene ocho años de residir en Panamá y conoce muy bien de lo que está hablando.

“Lo que hay dentro, las montañas, los pueblos; creo que es importante ver, y nosotros también estamos viendo la forma con el programa, de cómo hacer para que esos pequeños hoteles, restaurantes que están en el interior del país puedan también acceder a estos fondos”, comentó.

Reveló que, en ese sentido, han venido trabajando con las cámaras de turismo en las provincias y, de igual forma, se han acercado a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Por otra parte, en el BID están recopilando datos de las opciones turísticas que existen en el país para poder promocionarlas, ya que se han dado cuenta que hay muchísimas opciones que a veces se desconocen.

“Con nuestro socio, Banco Nacional de Panamá, y los bancos que están asociados al programa, estamos buscando la forma de llegar también a todas esas empresas y poder promocionar ese tipo de actividades que existen, pero que a veces pasan un poquito desapercibidas”, contó.

Schneider considera que el turismo en el país está en un crecimiento sostenido que lleva al punto que no solo compita, sino que rebase a otras naciones en la región.

Sobre ese particular, reflexionó que hace falta generar las habilidades dentro del sector como desarrollo de escuelas de hotelería, hostería, centros educativos y la formación de todos los servicios que ofrece el turismo.

El especialista del BID planteó que si uno invierte, pero no tiene mano de obra capacitada, al final, la calidad del servicio que se puede ofrecer varía y el turista preferiría ir a un lugar donde lo atiendan y lo traten mejor.

Lo otro es invertir en infraestructura, como se está haciendo con las carreteras y vías de acceso, pero que incluye, además, que siempre tengan acceso a agua potable, energía eléctrica y otros servicios básicos necesarios para que el turista esté cómodo.