Skip to main content
Trending
Aprueban acuerdo con el Banco Mundial para fortalecer la supervisión del SIACAP por $300 mil
Gabinete aprueba crédito adicional por $39.2 millones a favor de la Caja de Seguro Social
Gabinete avala exoneración de tasas para obras de reparación tras el sismo del 9 de octubre en Panamá
Miviot procesa cerca de 2,500 reportes digitales de viviendas dañadas tras el terremoto
Concierto de Greeicy en Panamá cambia de fecha; se realizará el 18 de diciembre
Trending
Aprueban acuerdo con el Banco Mundial para fortalecer la supervisión del SIACAP por $300 mil
Gabinete aprueba crédito adicional por $39.2 millones a favor de la Caja de Seguro Social
Gabinete avala exoneración de tasas para obras de reparación tras el sismo del 9 de octubre en Panamá
Miviot procesa cerca de 2,500 reportes digitales de viviendas dañadas tras el terremoto
Concierto de Greeicy en Panamá cambia de fecha; se realizará el 18 de diciembre
Actualidad
Política
Sociedad
Judicial
Provincias
Mundo
Aldea Global
Sucesos
Opinión
Columnistas
Confabulario
El Pulso
Trazo del día
Doña Perla
Economía
Variedades
Deportes
Tecnología
Multimedia
Videos
Especiales
e-PAPER
Contenido Premium
Recetas
Cine
Trazo del Dia / Trazo del Día
1
Martes 13 de Octubre de 2026
Secciones
Actualidad
Opinión
Economía
Variedades
Deportes
Tecnología
Multimedia
videos
premium
e-papper
mis noticias
x
Mi cuenta
Mi perfil
Mis Noticias
Mis boletines
Seguridad
x
Notificaciones
videos
premium
e-papper
mis noticias
Panamá
Trazo del Día
Publicado 2026/10/14 00:00:00
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.