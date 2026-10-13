Panamá
Aprueban acuerdo con el Banco Mundial para fortalecer la supervisión del SIACAP por $300 mil
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El gobierno aprobó un acuerdo de asesoría con el Banco Mundial por $300 mil para implementar la Supervisión Basada en Riesgos en el SIACAP.
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El Consejo de Gabinete, mediante el Proyecto de Decreto 15-26, autorizó la suscripción de un acuerdo de servicios de asesoría reembolsable (RAS II) por un monto de hasta $300,000.00 entre la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el SIACAP y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), filial del Banco Mundial.
La iniciativa busca consolidar e implementar de manera integral el modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) dentro del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), garantizando una gestión técnica y transparente de los ahorros de los funcionarios estatales.
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Áreas de acción, alertas tempranas y planes de contingencia
El convenio de asesoría técnica contempla el desarrollo de herramientas operativas, como el diseño de sistemas de alertas tempranas, el monitoreo continuo de portafolios de inversión, y la definición de un marco de inversiones óptimo que establezca métricas de riesgo y garantías mínimas de rendimiento para las entidades administradoras.
Asimismo, el plan abarca la estructuración de un Departamento de Riesgos, la capacitación especializada del personal, la elaboración de un manual de intervenciones escalonadas y el diseño de planes de contingencia frente a eventuales rescisiones de contratos con las empresas administradoras de inversiones (EAI) o la entidad registradora (ERP).
Esta segunda etapa da continuidad al primer acuerdo (RAS I) suscrito en 2025 tras el aval del Consejo Económico Nacional (CENA), el cual completó el diagnóstico previo y la Hoja de Ruta para la transformación digital y técnica del organismo previsional:
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