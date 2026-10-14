Desentuban a Suribeth Cortez, joven herida por una pared durante el sismo

Suribeth Cortez, la joven de la comunidad de El Pájaro, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, que resultó gravemente herida luego de que una pared le cayera encima durante el sismo que sacudió a Panamá, fue desentubada, aunque hasta ayer permanecía en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, informó su padre a Panamá América.

La joven sufrió lesiones durante el movimiento telúrico que afectó principalmente a varias comunidades del interior del país, donde se reportaron daños en viviendas y otras estructuras.

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Su evolución médica representa un avance en su recuperación, luego de la gravedad de las lesiones que sufrió en el incidente.

En este hecho también resultó lesionada su abuela, Alicia de Gracia, quien sufrió una lesión en uno de sus brazos.