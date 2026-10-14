Costa Rica envía ayuda humanitaria a Panamá para reforzar atención en hospitales

Un convoy con ayuda humanitaria enviado por el Gobierno de Costa Rica llegó la mañana de este miércoles 14 de octubre a Panamá, con el objetivo de reforzar la atención médica en los hospitales Cecilio Castillero, en Chitré, provincia de Herrera, y Joaquín Pablo Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos, dos de las zonas afectadas por el sismo.

El contingente ingresó al país por el puesto fronterizo de Paso Canoas, donde fue recibido por autoridades panameñas, entre ellas la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría.

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Santamaría agradeció a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, por las gestiones para concretar el envío de la misión de apoyo y destacó la solidaridad del pueblo costarricense con Panamá en medio de la emergencia.

La gobernadora indicó que el contingente incluye personal de salud capacitado para brindar asistencia en las zonas más afectadas por el movimiento sísmico, con el propósito de contribuir a la atención de la población que lo necesita.

Por su parte, Hugo Madrigal, líder de la misión costarricense, manifestó que Panamá contará con el respaldo de Costa Rica ante situaciones de emergencia.

“Del pueblo de Costa Rica siempre tendrán un brazo fuerte para tener apoyo en cualquier situación de emergencia”, expresó Madrigal, quien agregó que esperan ser de gran ayuda para el país.

El representante detalló que la misión tiene una duración inicial de siete días, aunque el periodo de permanencia podrá extenderse, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante la atención de la emergencia.