APEDE extiende la recepción de donaciones en sus centros de acopio

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) anunció que sus centros de acopio de ayuda humanitaria, ubicados en su sede central de la ciudad de Panamá, y Chitré, continuarán recibiendo donaciones hasta este viernes, en apoyo a la familias afectadas por el sismo en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La jornada solidaria que estaba prevista para concluir el martes 13. El gremio empresarial fundamentó la prórroga en las necesidades operativas en las zonas impactadas y en la respuesta positiva de la ciudadanía.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Para agilizar la logística, la organización mantiene habilitadas dos vías de colaboración: la entrega directa de insumos en sus sedes y las contribuciones financieras.

Quienes prefieran aportar de manera monetaria pueden realizar sus transferencias a la cuenta corriente del Banco General N.° 03-89-01-089329-1, a nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Estos recursos serán destinados a la compra directa de artículos prioritarios que gestionarán los capítulos regionales de APEDE.

Entre las donaciones físicas de mayor urgencia se solicitan: Agua embotellada, leche en polvo, fórmula infantil, arroz, pastas, avena, galletas y enlatados (atún, sardina, granos y vegetales).

Artículos de higiene: Jabón corporal y de lavar ropa, pañales (para niños y adultos), toallas sanitarias, papel higiénico, toallitas húmedas, cepillos y crema dental.

Insumos de primeros auxilios: Alcohol, solución salina, gasas estériles, vendas, curitas, guantes desechables, mascarillas y botiquines.

Equipamiento para albergues: Colchonetas, carpas, hamacas, sábanas y sillas plegables.

APEDE solicitó a los donantes que todos los insumos entregados estén debidamente sellados, vigentes en sus fechas de caducidad y, preferiblemente, clasificados o agrupados por categoría para acelerar el empaque y la distribución.

