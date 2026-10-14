Panamá
APEDE extiende la recepción de donaciones en sus centros de acopio
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El gremio empresarial fundamentó la prórroga de sus centros de acopio en las necesidades operativas de las zonas impactadas por el sismo.
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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) anunció que sus centros de acopio de ayuda humanitaria, ubicados en su sede central de la ciudad de Panamá, y Chitré, continuarán recibiendo donaciones hasta este viernes, en apoyo a la familias afectadas por el sismo en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.
La jornada solidaria que estaba prevista para concluir el martes 13. El gremio empresarial fundamentó la prórroga en las necesidades operativas en las zonas impactadas y en la respuesta positiva de la ciudadanía.
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Para agilizar la logística, la organización mantiene habilitadas dos vías de colaboración: la entrega directa de insumos en sus sedes y las contribuciones financieras.
Quienes prefieran aportar de manera monetaria pueden realizar sus transferencias a la cuenta corriente del Banco General N.° 03-89-01-089329-1, a nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Estos recursos serán destinados a la compra directa de artículos prioritarios que gestionarán los capítulos regionales de APEDE.
Entre las donaciones físicas de mayor urgencia se solicitan: Agua embotellada, leche en polvo, fórmula infantil, arroz, pastas, avena, galletas y enlatados (atún, sardina, granos y vegetales).
Artículos de higiene: Jabón corporal y de lavar ropa, pañales (para niños y adultos), toallas sanitarias, papel higiénico, toallitas húmedas, cepillos y crema dental.
Insumos de primeros auxilios: Alcohol, solución salina, gasas estériles, vendas, curitas, guantes desechables, mascarillas y botiquines.
Equipamiento para albergues: Colchonetas, carpas, hamacas, sábanas y sillas plegables.
APEDE solicitó a los donantes que todos los insumos entregados estén debidamente sellados, vigentes en sus fechas de caducidad y, preferiblemente, clasificados o agrupados por categoría para acelerar el empaque y la distribución.
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