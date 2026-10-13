Caso Carrizo: defensa solicitará la revisión de la medida cautelar

La defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo solicitará, este miércoles, la revisión de la medida cautelar impuesta en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Dicho recurso se presentará luego de que la audiencia intermedia fuera suspendida ayer, martes, debido a que la Fiscalía aún espera que se resuelvan dos amparos de garantías relacionados con la extensión del tiempo de investigación y su declaración como causa compleja.

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Aunque la defensa de Carrizo se opuso a la solicitud de la Fiscalía, la jueza Didia Ruiz optó por esperar el dictamen y pospuso el acto.

El abogado Pedro Meilán considera que la petición de la fiscal Patricia Herrera busca dilatar el caso para disponer de más tiempo para indagar y sustentar su teoría basada en autorías que calificó de "inconsistentes e incongruentes".

Reiteró que la investigación contra su cliente acarrea, desde el inicio, "una gran cantidad de errores que no servirán en juicio", pues casi un 70% de los fondos fiscalizados quedaron fuera del expediente tras confirmarse su licitud.

Meilán instó a las autoridades a ejercer su labor de manera razonable, respetando el derecho de los ciudadanos a su libertad, especialmente en casos irregulares como el de Carrizo.