De Jesse & Joy a 'Sombrero': La nueva faceta musical de Jesse Huerta

El panorama de la música latina inicia un nuevo capítulo. El reconocido cantautor y productor mexicano Jesse Huerta, célebre por ser la mitad del exitoso dúo pop Jesse & Joy, se prepara para dar un paso decisivo en su carrera profesional con el lanzamiento de 'Sombrero', su primer álbum de estudio como solista.

Este proyecto discográfico nace bajo el sello de su nueva faceta artística, Jesse and the Supernovas, una propuesta musical con la que busca explorar sonoridades renovadas, texturas auditivas más personales y una libertad creativa de la que no había echado mano en su trayectoria conjunta.

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La noticia del lanzamiento llega apenas semanas después de que el propio artista sacudiera a sus seguidores a través de las redes sociales. El pasado 15 de septiembre, Jesse emitió un comunicado oficial anunciando una pausa temporal en el dúo Jesse & Joy, el proyecto que construyó mano a mano junto a su hermana Joy Huerta durante casi dos décadas y que los consolidó como una de las duplas más laureadas de la música en español.

Con 'Sombrero', el músico no solo firma su debut individual, sino que abre la puerta a un universo sonoro más íntimo, marcando el inicio formal de una etapa en la que busca conectar de forma directa y genuina con el público desde su propia voz e identidad.

El anuncio llega una semana después de la publicación de 'Génesis', un sencillo compuesto por tres movimientos instrumentales que "prepara el camino" para el lanzamiento de 'Interestelar', el primer tema oficial del álbum 'Sombrero', que estará disponible a partir del 21 de octubre.



"Gran parte de ‘Sombrero’ fue creada en el estudio personal de Jesse Huerta, aprovechando los descansos de una de las giras más largas y exitosas de su carrera", señaló el documento.



También aseguró que el proyecto fue desarrollado "en los breves espacios que le permitía su agenda, encargándose personalmente de cada etapa de la grabación y producción".



"Jesse and the Supernovas nace de la necesidad de abrir un espacio propio para otras ideas, sonidos e inquietudes que también forman parte de mí", declaró Huerta en el comunicado.



Asimismo, explicó que Nebulosa Records será el sello encargado de desarrollar su proyecto con una "dirección propia desde el origen", mientras que "la distribución global de Virgin Records le da la infraestructura y el alcance para llegar a nuevas audiencias alrededor del mundo".



A principios de año Jesse Huerta hizo pública su intención de desarrollar un proyecto solista y fue hasta el 15 de septiembre cuando anunció en sus redes sociales que se tomaría "un tiempo" para estar con su familia, así como cuidar de sí mismo.



"Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional", relató sobre su salida temporal del dúo Jesse y Joy.



Tras la conmoción de su salida y la reacción de su hermana Joy Huerta, el músico aclaró que cumpliría todos sus compromisos con el grupo Jesse y Joy hasta el 5 de diciembre, y aseguró que no estaría en la presentación del dúo en Auditorio Nacional, en Ciudad de México, el próximo 6 de diciembre.



El dúo mexicano Jesse y Joy fue formado en 2005, tras el éxito de temas como 'Espacio sideral', '¡Corre!' o 'Dueles' se consolidaron como un referente de la música pop en México y a nivel internacional.

