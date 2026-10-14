SPIA exige al Gobierno fiscalizar a las alcaldías tras colapso de viviendas sin normas antisísmicas

Tras el reciente terremoto que sacudió al país, el ingeniero Carlos Penna Franco hizo un llamado de urgencia tanto a los residentes de edificios de mediana y gran altura como a las autoridades gubernamentales para revisar de forma exhaustiva la seguridad estructural y electromecánica del parque inmobiliario nacional.

Penna Franco, quien forma parte de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y es exoficial del Cuerpo de Bomberos de Panamá, enfatizó que la responsabilidad de mantener un edificio seguro recae en los propios copropietarios en coordinación con la administración y la junta directiva, quienes deben vigilar que los protocolos de emergencia y normativas se cumplan a cabalidad.

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Casas "heridas" en el interior y fallas en permisos alcaldicios

Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la vulnerabilidad de las viviendas unifamiliares en las provincias y zonas rurales golpeadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

"Es hora de que el Gobierno ponga en orden a los alcaldes y cree una comisión para fortalecer los departamentos técnicos de todas las alcaldías", aseveró Penna Franco en Nex Noticias.

"No se puede permitir que nadie construya una casa en el interior que no sea antisísmica ni cumpla con el Reglamento Estructural de Panamá (REP)", aseguró.

El ingeniero advirtió que muchas residencias colapsadas carecían de refuerzos de acero y vigas adecuadas, quedando seriamente "sentidas" desde los primeros movimientos sísmicos y debilitándose aún más con las réplicas posteriores.

"Hay que ver quién revisó los planos estructurales de esas casas, quién le dio el visto bueno de que cumplieron con el REP 21 y de que la casa puede soportar un sismo", añadió el especialista.

Considera que las alcaldías no tienen los recursos para nombrar profesionales de la ingeniería civil, la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica.

"Yo comprendo las limitaciones económicas en el interior del país, pero por lo menos decir: 'Oye, mi estructura está bien o está mal'", destacó.

"Creo que Panamá tiene que hacer un gran comité que estudie todas estas cosas, porque en un edificio de gran altura, mediana altura y baja altura, si no tiene en orden 24/7 y los 365 días del año los sistemas electromecánicos, vamos a tener una gran catástrofe. No quiero alarmar, pero la gente tiene que preocuparse de que su edificio esté en orden", advirtió.

Pruebas de hermeticidad y falta de especialistas en gas

El especialista explicó que el cierre preventivo del suministro de gas en la mayoría de los edificios fue la medida correcta debido a que las tuberías rígidas sufren esfuerzos durante los movimientos telúricos.

Advirtió que reabrir las válvulas sin una certificación previa por parte de un profesional idóneo pone en riesgo inminente la estructura y la vida de los residentes.

Mencionó la escasez de especialistas en gas en el país y propuso que la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Junta Técnica, la SPIA y la CAPAC formalicen una escuela o programa de especialización para ingenieros y técnicos en sistemas de gas.

Sugirió colocar en el vestíbulo o áreas comunes de cada PH un panel visible con las certificaciones firmadas y fechadas sobre las pruebas de gas, bombas de incendio y alarmas.

Mantenimiento 24/7 de sistemas electromecánicos y rutas de evacuación

Penna Franco hizo una advertencia sobre los riesgos en rascacielos y edificios de alta densidad si no se da mantenimiento preventivo constante a los sistemas de protección contra incendios:

Las bombas de agua contra incendios, rociadores, capacidades de interruptores eléctricos y paneles de alarma deben probarse periódicamente. "Hay paneles que parecen un arbolito de Navidad con luces encendidas y nadie sabe qué funciona y qué no", criticó.

Reclamó mantener despejadas las escaleras de emergencia, verificar el funcionamiento de las luces de repuesto y no utilizar elevadores durante los sismos.

Propuso una mesa de trabajo conjunta entre el Cuerpo de Bomberos (liderado por los coroneles Álvarez y Castillo), la CAPAC, la SPIA y la Junta Técnica para revisar y ajustar los requisitos de construcción y los estándares de las pólizas de seguro en Panamá.