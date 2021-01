Covid-19 leve: ¿Qué síntomas golpean con más fuerza a estos contagiados?

El coronavirus no presenta el mismo comportamiento, según la severidad con la que ataca a la persona. De acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Internal Medicine, los pacientes con covid-19 leve son más propensos a perder el gusto y el olfato.

La pérdida de estos dos sentidos es más notoria en contagiados leves. Los resultados indican que el 74.2% de los analizados tenía afectado el olfato parcial o totalmente. Puede ocurrir sin previo aviso, sin tener la nariz tapada.



Este factor, en los casos leves, estuvo por encima de los típicamente respiratorios, como tos, dificultad para respirar o fiebre, presentes en solo el 40%-50% de los casos.

El trabajo destaca la conexión entre el grado de gravedad y el alcance de la distorsión de estos sentidos.

También evidenció una tasa más alta de disfunción olfativa en pacientes más jóvenes en comparación con los mayores.

El 86% de pacientes con formas leves de covid desarrolló pérdida del gusto y olfato, contra un 4-7% reportado en los casos moderados a graves.

La mayoría de las personas que perdieron el gusto y olfato recuperaron la función en menos de un mes. Solo el 4,7% de los estudiados seguían con problemas de olfato, hasta seis meses después.

Aunque no hay una explicación comprobada, los científicos barajan la hipótesis de que la levedad se debe a que el virus no pasa de la nariz, se aferra, por así decirlo, a las mucosas nasales, en particular la olfativa.

Aunque tampoco descartan que los enfermos graves o críticos no estuvieran en condiciones para valorar estos sentidos.

El estudio tuvo una muestra de 2,600 enfermos, entre los que hubo pacientes que no requirieron hospitalización, así como casos moderados y críticos.

Loss of smell and taste can linger after COVID-19 or come back different. Coffee smells like chemicals. Cheese tastes like chalk. Covid-19 can affect the senses in mysterious ways.https://t.co/1O8SzbOHIc— Ian Weissman, DO (@DrIanWeissman) January 7, 2021