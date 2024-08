EE.UU. no reconoce a González Urrutia como presidente de Venezuela y pide transición

Estados Unidos aclaró que, si bien ha reconocido al abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como el vencedor de las elecciones, todavía no lo reconoce como presidente del país, y pidió al chavismo y a la oposición que negocien una transición democrática.

“Todavía no estamos en ese punto (de reconocerlo como presidente). Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

Miller instó además al oficialismo y a la oposición a que “inicien discusiones para una transición pacífica de regreso a la democracia”.

EE.UU. apoya a González Urrutia

El portavoz reiteró el llamado para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio sin aportar evidencia alguna, publique de una vez las actas de votación con los resultados.

Miller subrayó que ha pasado ya una semana de las elecciones y que cualquier prueba que presente el CNE requerirá de “un escrutinio minucioso” debido al “potencial de alteración y manipulación tras ese período de tiempo”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció el 1 de agosto la victoria electoral de Edmundo González, al dar veracidad a las actas de votación obtenidas por la plataforma mayoritaria opositora y que darían una victoria abrumadora a su candidato.

Los presidentes de las grandes potencias de izquierda de la región, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; y el de México, Andrés Manuel López Obrador, han sido más cautos y en un comunicado conjunto pidieron al CNE que haga públicas las actas y que haya una verificación de los resultados.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2024