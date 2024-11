El Kremlin acusa a EE.UU. de echar 'leña al fuego' al autorizar a Ucrania uso de misiles

El Kremlin acusó hoy a Estados Unidos de echar “leña al fuego” de la guerra en Ucrania al autorizar, según informó la prensa occidental, ataques con misiles de largo alcance contra territorio ruso por parte de Kiev.

“Es evidente que la Administración saliente en EEUU tiene intención de continuar echando leña al fuego y seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El portavoz subrayó que si se confirma que Occidente ha dado luz verde a Kiev eso significará “cualitativamente una nueva fase de tensión y una nueva situación respecto a la implicación de EE.UU”.

Las armas autorizadas son, concretamente, misiles supersónicos guiados llamados ATACMS que pueden transportar cabezas convencionales o de racimo y tienen un alcance de unos 300 kilómetros.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha autorizado a Ucrania el uso de misiles de largo alcance limitados, de momento, a defender su posiciones ofensivas en la región rusa de Kursk, donde el ejército de Moscú recibe la ayuda de miles de soldados procedentes de Corea del Norte.

La cadena CNN y el diario The New York Times informan de esta decisión sin precedentes del gobierno de Biden, que finalizará su mandato el próximo 20 de enero, y que se produce cuando Moscú ha desplegado casi 50,000 tropas en Kursk, la región del sur de Rusia donde Kiev lanzó su contraofensiva sorpresa el pasado verano.

La cadena estadounidense, que cita como fuentes a dos funcionarios del país, asegura que las armas están destinadas a ser utilizadas, por el momento y principalmente, en Kursk.

Por su parte, el rotativo destaca que la decisión de Biden es un cambio importante en la política estadounidense y ha dividido a sus asesores, ya que la medida se produce dos meses antes de que su sucesor, el presidente electo, el republicano Donald J. Trump, asuma el cargo, tras haber prometido que va a limitar el apoyo a Ucrania.

Washington se había negado a proporcionar ATACMS a Ucrania durante los primeros dos años de la guerra, en parte debido a preocupaciones sobre su fabricación, ya que los poderosos misiles requieren tiempo y componentes complejos para producirlos.

Pero Biden aprobó en secreto la transferencia de esos misiles en febrero para su uso dentro del territorio ucraniano. Estados Unidos los entregó en abril, y ahora ha permitido que se usen contra territorio ruso.

En su habitual locución nocturna, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció sobre las informaciones aparecidas en medios estadounidenses acerca de la autorización de la Casa Blanca.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“El plan para reforzar a Ucrania es el ‘Plan de la Victoria’ que yo he presentado a nuestros socios. Uno de los puntos clave es sobre las capacidades de largo alcance de nuestro Ejército. Hoy se ha hablado mucho en los medios de que habríamos recibido permiso para estas acciones. Pero los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán”, dijo Zelenski.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!