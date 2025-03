El papa continúa con la fisioterapia motora y el tratamiento sin ventilación mecánica

El papa Francisco continúa este jueves con la fisioterapia motora y su tratamiento con terapia de oxígeno a altos flujos, después de que se le retirase la ventilación mecánica no invasiva utilizada durante la noche, indicaron fuentes vaticanas.



"Tras despertarse, el papa continuó con sus terapias, incluida la fisioterapia motora activa. Como estaba previsto, tras la ventilación mecánica no invasiva durante la noche, por la mañana volvió a la oxigenación de alto flujo con el uso de cánulas nasales", explicaron.



Preguntadas sobre si el Vaticano piensa publicar una imagen del papa en el hospital, las fuentes indicaron que "cada uno es libre de elegir cómo y cuándo hacerse ver, especialmente cuando estás hospitalizado".



"Veremos cuando llegue el momento, pero por el momento no está disponible", dijeron, abres de añadir que "una foto puede que nunca sea suficiente para algunas personas".



A primera hora, la Santa Sede había informado de que Francisco había pasado una noche "tranquila" y estaba descansado al cumplir su tercera semana ingresado en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios.



Según el último parte médico, publicado este miércoles, el papa argentino se mantiene "estable", no ha sufrido nuevas crisis respiratorias como las del pasado viernes y ha empezado la fisioterapia motora, aunque "en consideración a la complejidad de su cuadro crítico, el pronóstico permanece reservado".



El pontífice, de 88 años, se encuentra ingresado desde el pasado 14 de febrero a causa de una neumonía bilateral y otros graves problemas respiratorios que mantienen en vilo al mundo.



Su neumonía continúa con su "evolución normal" pero los médicos insisten en que esta estabilidad debe entenderse dentro de "la complejidad" de su caso, subrayaron anoche fuentes vaticanas.



Francisco incrementó la fisioterapia respiratoria que venía llevando a cabo en los últimos tiempos y empezó con la motora.



Desde el pasado viernes las crisis no han vuelto a repetirse y el pontífice pasó el miércoles sentado en el sillón y durante la mañana, en el apartamento privado que los pontífices tienen en la décima planta del Gemelli, ha participado en el rito del Miércoles de Ceniza.



Después se dedicó a algunas tareas laborales, algo que había interrumpido con las últimas crisis de los días anteriores, e incluso ha vuelto a telefonear al párroco de la Franja de Gaza, Gabriel Romanelli, para interesarse como siempre de su situación.