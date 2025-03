El papa continúa la fisoterapia respiratoria y se le ha retirado la ventilación mecánica

El papa ha reanudado este miércoles la fisioterapia respiratoria con la oxigenoterapia de alto flujo, sin ventilación mecánica no invasiva, indicaron fuentes vaticanas, después de que sus condiciones se mantuvieran "estables" en las últimas horas tras los dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda sufridos el lunes.



Francisco continúa "con su tratamiento, la fisioterapia respiratoria" y se le "ha retirado la máscara de ventilación mecánica" utilizada por la noche "para usar la oxigenación de alto flujo" a través de la cánulas nasales, explicaron las fuentes.



El pontífice, de 88 años y que cumple su vigésimo día internado en el hospital Gemelli de Roma, había retomado la ventilación mecánica no invasiva con una máscara tras las crisis del lunes y aunque ayer se le retiró durante el día, volvió a utilizarla la pasada noche.



Las fuentes, que reiteraron que el papa puede comer "alimentos sólidos", insistieron en que, como se indicaba en el último parte médico, sus condiciones son "estables", dentro de "un cuadro que sigue siendo complejo con un pronóstico reservado".



"El papa ha dormido bien durante la noche, se ha despertado poco después de las 8:00", había indicado horas antes el breve comunicado matinal del Vaticano, que dará más detalles sobre su estado en el parte médico diario que se emite sobre las 19.00 horas (18.00 GMT) .



En el último boletín, la Santa Sede explicó que las condiciones clínicas del papa se habían mantenido "estables" este martes, dentro de un cuadro "complejo", y que no había presentado nuevos episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo".



Además, no presentó fiebre y estuvo "en todo momento consciente, colaborando con las terapias y orientado".



Durante este martes, Francisco alternó la oración y el reposo -en los días anteriores el Vaticano había hecho saber que había trabajado en la firma de algunos documentos y nombramientos- y también recibió la Eucaristía.



Francisco, de 88 años, se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.



Este lunes había sufrido dos duros episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por "una importante" acumulación de mucosidad dentro de los bronquios, que le crearon espasmos, por lo que se le practicaron dos broncoscopias, para poder aspirar esas secreciones.



Estos dos crisis se suman a las otras dos que ha tenido Francisco en estos 20 días de hospitalización: una respiratoria asmática el 22 de febrero y otra "aislada" por un broncoespasmo que le causó también vómito, el 29.