Estados Unidos revierte el alivio de sanciones a Venezuela

Estados Unidos anunció este miércoles que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.



El Departamento del Tesoro decidió no renovar el alivio que vence esta medianoche y puso de fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses.



A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberán solicitar al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.



La Administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición antichavista para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas.



Pero María Corina Machado, la candidata favorita de la oposición, ha sido inhabilitada para concurrir en las elecciones del próximo 28 de julio y las autoridades electorales tampoco permitieron registrar a su reemplazo, Corina Yoris.



Estados Unidos también ha denunciado una serie de arrestos de políticos y activistas en Venezuela.



El fin de la Licencia General 44 implica que todas las actividades que se estaban llevando a cabo bajo este permiso deben cerrarse en los próximos 45 días y que ya no se permiten operaciones nuevas.



En su lugar, el Tesoro estadounidense emitirá la Licencia 44A, que establece que las empresas tienen que solicitar permisos específicos para hacer negocios en el sector del petróleo y el gas de Venezuela, los cuales serán evaluados caso por caso.



Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.



Durante los seis meses de alivio de sanciones, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera se incrementó en el país un 18 % en el primer trimestre del año.



La reimposición de sanciones a Venezuela había generado debate dentro del Gobierno de Biden por la posibilidad de que estas provoquen un aumento de la migración hacia Estados Unidos y un alza de los precios de la gasolina.



Según fuentes estadounidenses, Maduro ha cumplido algunos aspectos de los Acuerdos de Barbados, como la actualización del registro de votantes o la autorización para misiones internacionales de observación electoral.



Pero para Estados Unidos, la inhabilitación de Machado y el bloqueo a Yoris suponen un incumplimiento flagrante de los acuerdos para unas elecciones competitivas.



Pese a la reimposición de sanciones, las mismas fuentes aseguran que Estados Unidos no tira la toalla y que seguirá en conversaciones con representantes de Maduro, de la oposición antichavista y otros Gobiernos de la región para salvar los Acuerdos de Barbados.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!