Justin Trudeau anuncia su dimisión tras más de 9 años como primer ministro de Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este lunes su dimisión en una rueda de prensa tras permanecer más de 9 años en el poder.



"Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional", manifestó Trudeau.



El primer ministro explicó que, aunque es un "luchador", ha llegado a la conclusión de que no es la "mejor opción" para las próximas elecciones, previstas para octubre, y por ello ha decidido echarse a un lado.



"Durante las fiestas, he tenido también la oportunidad de reflexionar y he mantenido largas conversaciones con mi familia sobre mi futuro", explicó para añadir: "Ayer por la noche, durante la cena, comuniqué a mis hijos mi decisión".



La decisión supone que Trudeau se mantendrá de forma provisional como primer ministro de Canadá hasta que los liberales encuentren un sustituto.



"El Partido Liberal de Canadá es una institución importante en la historia de nuestro gran país y nuestra democracia. Un nuevo primer ministro y líder del partido mantendrá las ideas y los valores del Partido Liberal", explicó.



Trudeau también informó que el Parlamento canadiense permanecerá cerrado hasta el 24 de marzo, lo que evitará que los partidos de la oposición puedan presentar de forma inmediata la anunciada moción de censura contra el Gobierno.



El líder canadiense justificó la controvertida decisión, que ha sido aprobada por la gobernadora general del país, Mary Simon, que actúa como jefa de Estado en representación del monarca inglés, de prorrogar el Parlamento por la "parálisis" de la Cámara Baja.



"Por eso, esta mañana aconsejé a la gobernadora general que necesitamos una nueva sesión del Parlamento. Ha autorizado la petición y la Cámara Baja será prorrogada hasta el 24 de marzo", detalló.



Trudeau reconoció que, una vez se reinicien las sesiones del Parlamento, los partidos de la oposición presentarán una moción de censura para derribar al Gobierno.



También enumeró lo que consideró logros de sus nueve años de Gobierno, como la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático, pero también lamentó no haber podido reformar el sistema electoral canadiense para evitar la "polarización" política que se vive en el país.



Por último, expresó su deseo de que su dimisión permita que la próxima elección general, prevista para octubre de este año, no sea tan divisiva.