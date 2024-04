Mujer acude al banco con cadáver de su tío para retirar préstamo

Una mujer que llevó un cadáver en una silla de ruedas a un banco de Río de Janeiro para intentar retirar un préstamo en nombre del difunto fue acusada formalmente de vilipendio de cadáver e intento de hurto mediante fraude, informaron este miércoles fuentes oficiales.



Erika de Souza Vieira Nunes, cuyo insólito intento de fraude grabado en vídeo por un empleado del banco se ha hecho viral en las redes sociales, fue detenida in flaganti y acusada formalmente de los dos cargos, informó la Policía Civil de la ciudad brasileña.



Los hechos ocurrieron en la tarde del martes en una agencia bancaria en Bangú, un populoso barrio en la zona oeste de Río de Janeiro, donde la acusada, de 42 años, acudió cargando en una silla de ruedas el cuerpo de un hombre de 68 años identificado como Paulo Roberto Braga.



Vieira Nunes, que durante todo el tiempo tuvo que sostener erguida la cabeza del cadáver para que no se desplome, intentó concluir los trámites para un préstamo de 17.000 reales (unos 3.333 dólares) que el hombre había solicitado virtualmente y retirar el dinero.



Pese a que la mujer alega que es sobrina y cuidadora del hombre y que cuando llegó a la agencia bancaria estaba vivo, los peritos afirmaron que, por la rigidez y otros síntomas, Braga había muerto al menos dos horas antes de su llegada a la institución.



Los empleados del banco se alarmaron por el que consideraban grave estado de salud del solicitante del préstamo y llamaron los servicios de urgencia, que constataron la muerte.



En algunos momentos del vídeo, la supuesta sobrina le insiste a su tío que firme la documentación para poder concluir los trámites y marcharse y llega a manipular sus manos para que agarre un bolígrafo e intente firmar.



"Tío tienes que firmar. El señor tiene que firmar. Yo no puedo firmar por el señor. El señor tiene que agarrar el bolígrafo con fuerza y firmar aquí", afirma la mujer mientras mueve las manos del cadáver ante los empleados del banco, que insisten en alertar que el hombre está pasando mal y muy pálido.



El comisario de la Policía Civil Fábio Souza, responsable por la investigación, afirmó que ya le solicitó a la Justicia que ordene la detención definitiva de la acusada y que intenta establecer si contaba con algún cómplice.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!