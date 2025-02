Netanyahu: 'Cooperación total' con Trump, incluida una posible reanudación de la guerra

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que trabaja "en total cooperación" con el presidente de ese país, Donald Trump, incluido la reanudación de la guerra en Gaza si los rehenes no son liberados.



"Contrariamente a lo que se publica, el presidente (estadounidense Donald) Trump y yo estamos trabajando en total cooperación y coordinación", dijo Netanyahu en una declaración conjunta a la prensa tras su encuentro con Rubio en Jerusalén.



"Tenemos una estrategia compartida que no siempre es posible detallar al público, incluido cuándo se abrirán las puertas del infierno", añadió, lo que dijo sucederá si Hamás no devuelve "hasta el último" de los rehenes.



Además, Netanyahu habló de la amenaza común de Irán, y aseguró que tanto Israel como Estados Unidos están de acuerdo en "que no se debe permitir que los ayatolás tengan armas nucleares", según declaraciones recogidas por la prensa hebra, y que "la agresión de Irán en la región tiene que ser revertida”.



Por su parte, Rubio dijo que "Hamás no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental" dentro de la Franja de Gaza y que "debe ser erradicado", en consonancia con los objetivos bélicos repetidos hoy por Netanyahu.



El mandatario israelí también aseguró que los dos había mantenido una "conversación muy productiva" sobre una serie de temas y reiteró que Trump "es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca".



Rubio se reunió también con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien dijo en un comunicado haber abordado con el estadounidense cómo fortalecer y establecer relaciones con los países de los Acuerdos de Abraham, gracias a los cuales en 2020 Israel normalizó relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y luego Marruecos, y lleva tiempo queriendo hacer lo mismo con Arabia Saudí.



Además, Saar dijo que también conversaron sobre el traslado de más embajadas a Jerusalén -gesto que ya materializó Trump con la estadounidense en su primer mandato-, además de la "lucha jurídica contra Israel" en la Corte Penal Internacional y cómo frenar el antisemitismo.



Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, en contra de la mayor parte de la comunidad internacional. Solo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y desde diciembre Paraguay mantienen su embajada en Jerusalén.