Netanyahu desautoriza anuncio de una pausa humanitaria parcial en Rafah

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, clarificó este domingo que los combates en Rafah, sur de Gaza, continuarán "según lo planeado", tras el anuncio castrense de una "pausa táctica" de la actividad militar, que duraría once horas al día, en parte de la carretera que conecta el enclave.



"Cuando el primer ministro (Benjamín Netanyahu) escuchó el domingo por la mañana los informes sobre una pausa humanitaria en el combate durante 11 horas al día, le dijo a su secretario militar que eso es inaceptable", detalló un comunicado de su Oficina.



"Una vez que se aclaró la situación, se transmitió al primer ministro que no hay cambios en la política de las Fuerzas de Defensa de Israel y que los combates en Rafah continuarán según lo planeado", añadió.



Horas antes, el Ejército había anunciado la instauración desde ayer de una "pausa táctica" de la actividad militar, desde el cruce de Kerem Shalom (sur) a lo largo de la carretera Salah al Din hasta el Hospital Europeo de Jan Yunis, a fin de permitir la entrada y distribución de más ayuda humanitaria.



Dicho cese tendría lugar "desde las 08:00 hasta las 19:00 todos los días hasta nuevo aviso", detalló esta mañana el comunicado castrense.



En un comunicado posterior en X, el portavoz castrense, Daniel Hagari, ya matizó que la decisión no implicaba un cese de las hostilidades en el sur y que la ruta desmilitarizada solo podrá ser usada para el transporte de ayuda humanitaria, no por civiles.



Tras el anuncio, el ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben Gvir, se mostró contrario en X a cualquier "tregua táctica" con el objetivo de permitir más ayuda, "especialmente en un momento en que los mejores de nuestros soldados están cayendo en la batalla", dijo en la red social.



Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo en X que dicho anuncio no implicaba "ningún cambio sobre el terreno", ya que a su entender ya se estaba permitiendo la entrada de ayuda por esa vía, la cual aseguró que fortalece a Hamás y "le ayuda a mantener el control civil de la Franja".



"El Jefe de Estado Mayor y el ministro de Defensa se niegan firmemente desde hace seis meses al único camino que permitirá la victoria, que es la ocupación de la Franja y el establecimiento de un gobierno militar temporal hasta la completa destrucción de Hamás", reiteró Smotrich en X.