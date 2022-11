Niños, niñas y adolescentes en Haití se enfrentan a niveles catastróficos de hambre

Alrededor de 200,000 niños, niñas y adolescentes se han visto empujados a niveles de crisis de hambre este año en Haití, un país donde cerca de la mitad de la población desconoce de dónde vendrá su próxima comida, advierte Save the Children Latin America and the Caribbean.

El número de personas que padecen niveles de hambre críticos o peores en Haití se ha disparado hasta los 4.7 millones, incluidos 2.4 millones de niños, frente a los 4.3 millones de principios de año, debido a los disturbios políticos y la grave crisis económica que incrementa los precios de los alimentos y el combustible en el país caribeño.

Además del hambre, Haití también se enfrenta a su peor brote de cólera desde el año 2010, con más de 6,800 casos sospechosos y confirmados desde el 2 de octubre de este año.

Los niños, niñas y adolescentes son los que corren más riesgo de contraer esta enfermedad mortal, los menores de 19 años representan más del 41% de los casos confirmados, según el Ministerio de Salud de Haití.

Los niños y niñas que ya sufren desnutrición aguda grave son especialmente vulnerables a la propagación del cólera y tienen al menos tres veces más probabilidades de morir si contraen la mortal enfermedad.

Miles de vidas podrían perderse por hambre y cólera, especialmente los niños, niñas y adolescentes de los hogares más pobres y vulnerables en Haití si no se toman medidas urgentes, advierte Save the Children, organización de defensa de los derechos de la infancia.

"La situación en Haití se está deteriorando rápidamente. Millones de niños, niñas y adolescentes se van a la cama con hambre cada noche y, por primera vez, estamos viendo que los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a condiciones similares a la hambruna", señaló Chantal-Sylvie Imbeault, directora de país de Save the Children en Haití.

"Muchas familias se están viendo abocadas al límite y están recurriendo al crédito para comprar alimentos de uso cotidiano debido a una nefasta combinación de colapso económico, agitación política y violencia de las bandas que está bloqueando el combustible y los alimentos que salvan vidas. El país está ahora al borde del colapso, y tememos lo peor para millones de niños, niñas y adolescentes", agregó la directora de país de Save the Children en Haití.

Save the Children pide la creación de un corredor humanitario que garantice un acceso humanitario pleno y sin restricciones en todo el país para que las agencias de ayuda puedan llegar y a la comunidad humanitaria mundial priorizar el apoyo a Haití.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!