Putin apoya la postura de Trump sobre Ucrania, pero hay preguntas que responder

El Kremlin aseguró este viernes que el presidente ruso, Vladímir Putin, apoya la postura de su homólogo de EE.UU., Donald Trump, sobre el arreglo pacífico en Ucrania, pero añadió que hay preguntas que responder.



"Putin apoya la postura de Trump sobre el arreglo, pero (el jueves) planteó algunas preguntas a las que hay que responder conjuntamente", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Durante su intervención confirmó la reunión que tuvo lugar la víspera en el Kremlin entre el presidente y el emisario especial de Estados Unidos, Mike Witkoff.



Peskov destacó que Putin hablará directamente con Trump en cuanto Witkoff informe a su presidente sobre el resultado de sus negociaciones en Moscú.



"Hay un entendimiento por ambas partes de que es necesaria tal conversación", señaló, aunque admitió que ésta aún no ha sido acordada.



También desveló que Putin entregó a Witkoff, cuyo avión ya abandonó espacio aéreo ruso, "información y señales adicionales para el presidente Trump".



"Sin lugar a dudas, hay motivos para un prudente optimismo", afirmó, aunque añadió que "queda mucho por hacer".



Putin apoyó el jueves "la idea de la tregua" de 30 días en Ucrania, aunque con muchos "matices" y condiciones que se mostró dispuesto a tratar en breve con Trump.



"Rusia está de acuerdo con la propuesta de cese de las acciones militares, pero partimos de que eso debe llevar a una paz duradera y a eliminar los motivos originarios de la crisis", afirmó.



Se refería a la necesidad de garantizar que Ucrania nunca será miembro de la OTAN, algo en lo que Putin coincide plenamente con la nueva Administración estadounidense.



"Nosotros estamos a favor, pero hay inconvenientes", insistió en alusión a la propuesta de tregua.



Al respecto, citó la situación de los soldados ucranianos en la región rusa de Kursk, garantías de que Ucrania no aprovechará la tregua para reagruparse y el mecanismo de verificación del alto el fuego.



Putin agradeció a su homólogo estadounidense los esfuerzos para poner fin al conflicto en Ucrania.



"Me gustaría comenzar expresando mi gratitud al presidente de Estados Unidos, el señor Trump, por prestar tanta atención a la solución del problema de Ucrania", resaltó.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró anoche que Putin se está preparando para rechazar la propuesta estadounidense para un alto el fuego, que Kiev ya aceptó tras las negociaciones con EE.UU. en la ciudad saudí de Yeda.



"Por supuesto, Putin tiene miedo de decirle directamente al presidente Trump que quiere seguir con la guerra y seguir matando a ucranianos", afirmó en su alocución diaria a los ucranianos.