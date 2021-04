Rusia presenta la Carnivac-Cov, la primera vacuna anticovid para animales

El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor) anunció este miércoles el registro de la primera vacuna anticovid para animales, la Carnivac-Cov.

La vacuna, inactivada, fue elaborada por el Centro Federal de Salud Animal, señaló el subdirector de Rosseljoznadzor, Konstantín Sávenkov, en un comunicado publicado en la página web del organismo regulador.

Explicó que las pruebas clínicas del preparado comenzaron en octubre pasado y que en ellas se emplearon perros, gatos, visones, zorros comunes y árticos, y otros animales.

"Los resultados de los estudios permiten concluir que la vacuna es segura y crea inmunidad" ya que "el cien por cien de los animales vacunados generó anticuerpos contra el coronavirus", aseguró Sávenkov.

Los científicos estudian actualmente la duración de la inmunidad creada por la vacuna, que a día de hoy es de al menos seis meses, según sus desarrolladores.

"Ya en abril se puede poner en marcha la producción masiva de la vacuna", adelantó Sávenkov.

Según el experto, es importante contar con un preparado para proteger a los animales debido a que ya se ha informado de casos de covid-19 entre ellos.

Este es hasta ahora el primer y hasta ahora único compuesto en el mundo para prevenir la enfermedad de la covid-19 en animales.

El regulador dijo que la vacuna podrá proteger a especies vulnerables y confrontar eventuales mutaciones del virus.

Russia became the 1st country in the world to register a #vaccine against #COVID_19 for animals – Carnivac-Cov, developed by Russia’s Federal Animal Health Centre. Today it is the world’s first & the only anti-#COVID_19 vaccine for animals pic.twitter.com/DshM8j7A8O— Russia in RSA (@EmbassyofRussia) March 31, 2021