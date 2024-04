Trump propone a Biden debatir en la Casa Blanca

El expresidente estadounidense Donald Trump aceptó este viernes la propuesta de debate lanzada por el actual jefe del Ejecutivo de EE.UU., Joe Biden, y propuso que este se celebre en la Casa Blanca cualquier día entre el lunes y el viernes de la semana que viene.

"Estoy dispuesto a hacerlo el lunes por la noche, el martes por la noche, el miércoles por la noche, el jueves por la noche o el viernes por la noche, en la televisión nacional (...) Lo haremos en la Casa Blanca. Eso sería muy cómodo en realidad", afirmó Trump a las afueras del tribunal de Nueva York donde se le juzga por la vía penal.

El exmandatario republicano, al que se le está juzgando en esa corte por falsificar registros contables para comprar el silencio de una actriz porno y proteger su campaña electoral de 2016, retó una y otra vez a Biden en su comparecencia.

"Estoy listo. Solo dime dónde", aseguró para añadir que estaría disponible "incluso esta noche" (del viernes 26).

"Él (Biden) dijo hoy 'Me encantaría debatir', pero no creo que debata. No creo que tenga esa seguridad. Así están las cosas. Estoy listo, dispuesto y me veo capaz, pero a él no lo veo así. Quizás la semana que viene acepte, pero lo dudo", expresó Trump.

Además, volvió a referirse al proceso que tiene abierto en el tribunal de Nueva York, que concluye este viernes su segunda semana, como un "ataque" en su contra con motivaciones políticas y "bien coordinado".

"Estoy aquí por una acusación de Biden para tratar de ganar las elecciones. Yo lo invité a que viniera al tribunal", comentó el político republicano.

En cuanto a la propuesta de Biden, es la primera vez que el presidente dice explícitamente que está por la labor de sentarse a debatir con Trump, ya que anteriormente había evitado comprometerse a ello y había condicionado su participación en los debates al "comportamiento" de su futuro rival republicano.

Y es que, hasta ahora, la campaña de Biden había puesto en duda la capacidad de Trump para respetar las normas establecidas en un eventual debate y, hasta el momento, su campaña no había concretado ningún plan al respecto.

Biden hizo el anuncio en respuesta a una pregunta del popular locutor de radio Howard Stern durante una entrevista en su programa 'The Howard Stern Show' en Nueva York.

Cuando Stern preguntó a Biden si participaría en un debate con su antecesor antes de las elecciones de noviembre, respondió: "Lo haré, en algún lugar, no sé cuándo, pero estaré encantado de debatir con él".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!