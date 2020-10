Varios líderes mundiales le desean pronta mejoría a Donald Trump contagiado con el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en uno de los 7.238.384 estadounidenses con coronavirus. Él y la primera dama, Melania Trump, han anunciado hoy que han dado positivo y que empezaban su proceso de cuarentena.



"Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!", dijo Trump en Twitter.



En un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, detalló que "el presidente y la primera dama están bien en este momento y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".



"Como demasiados estadounidenses este año, el presidente y yo estamos en cuarentena en casa tras dar positivo por COVID-19. Nos sentimos bien y yo he pospuesto todos mis compromisos próximos. Por favor, asegúrense de tener cuidado y todos juntos lo superaremos", afirmó en un mensaje Melania Trump.



Trump y su esposa se hicieron la prueba después de que este jueves se conociese el positivo de una de las más cercanas asesoras del mandatario, Hope Hicks.

Hicks, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última este miércoles a Minesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland (Ohio) para el debate presidencial y el sábado a Pensilvania a otro mitin.

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta a Washington desde Minesota, fue puesta en cuarentena en el avión presidencial y este jueves se confirmó su positivo por COVID-19.

A Hicks se la vio sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que Trump, que no usa tapabocas en público.

Trump, que durante meses ha sido muy escéptico respecto a la enfermedad, se ha mostrado muy reacio a usar mascarilla, pues apenas se le ha visto en público con ella, y llegó a pedir a sus seguidores que bebieran desinfectante para curarse, lo que finalmente causó más de un centenar de intoxicados por seguir las indicaciones del mandatario.

Según la contabilidad sobre el impacto de la pandemia que lleva la Universidad Johns Hopkins, un total de 207.808 estadounidenses han muerto por coronavirus. Es el país más afectado tanto en número de casos como de fallecimientos.

Varios líderes mundiales, entre ellos el primer ministro británico, Boris Johnson, que estuvo hospitalizado por coronavirus el pasado mes de abril y que, como Trump, minimizó en un principio la importancia de la pandemia, ha sido uno de los primeros en desearle una pronta recuperación.

"Mis mejores deseos para el presidente Trump y la Primera Dama. Espero que ambos tengan una pronta recuperación del coronavirus", escribió en un mensaje colgado en su cuenta personal de Twitter.

El propio Johnson fue ingresado por coronavirus el pasado abril en un hospital de Londres, donde pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos recibiendo un tratamiento con oxígeno.

Según la Universidad Johns Hopkins, en el Reino Unido hay 462.775 casos de coronavirus y 42.292 muertos, cifra esta que está a la cabeza de los países europeos.

La OMS espera ahora más empatía

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la española María Neira, resaltó este viernes la "ironía" de que el presidente de Estados Unidos haya dado positivo en COVID-19 y confió en que esta circunstancia le haga empatizar más con las víctimas y consecuencias de la pandemia.

En un debate organizado por la entidad Nueva Economía Fórum en Madrid, precisó que no se alegra de que Trump se haya infectado, "pero parece un poco irónico que así haya sido", a la vez que le deseó una pronta recuperación.

"Probablemente, a nivel más humano y personal, la parte de empatía por los pacientes o por cómo se siga el proceso, seguramente le afectará, sobre todo, si su entorno ha sido también contagiado", señaló.

Putin: Confía en la energía vital de Trump

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama a su homólogo estadounidense: "Estoy seguro de que su energía vital, fortaleza de espíritu y optimismo les ayudarán a superar este peligroso virus", señaló el mandatario en su telegrama al presidente estadounidense y a la primera dama.

Mijaíl Mishustin, primer ministro ruso, de 54 años, anunció el 30 de abril que había dado positivo por coronavirus, algo que puso en alarma al Gobierno y llevó a proteger especialmente a Putin.

Charles Michel también le desea rápida mejoría

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que estuvo recientemente en cuarentena pero no resultó infectado, deseó este viernes una "rápida recuperación" a Trump y a su esposa después del anuncio de que ambos han dado positivo en COVID-19.

"Deseo a Donald Trump y a su esposa una rápida recuperación. La COVID-19 es una batalla que todos seguimos combatiendo. Cada día. No importa donde vivamos", dijo Michel a través de su cuenta en Twitter.

El presidente del Consejo Europeo estuvo en cuarentena desde el martes 22 de septiembre porque uno de sus guardaespaldas había dado positivo, lo que obligó a aplazar la cumbre de la Unión Europea (UE) prevista para los días 24 y 25 y que, finalmente, ha podido celebrarse estos jueves y viernes. El 25 de septiembre, Michel ya dio un segundo negativo por lo que se acabó su cuarentena.

Saludos de Benjamín Netanyahu desde un Israel confinado

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, deseó hoy una "plena y rápida recuperación" al presidente estadounidense, su principal socio internacional. "Como millones de israelíes, Sara (su esposa) y yo estamos pensando en el presidente Donald Trump y en la primera dama Melania Trump y les deseamos a nuestros amigos una plena y rápida recuperación", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Mientras que hasta el momento ningún miembro de peso del Gobierno israelí se ha contagiado de coronavirus, hoy se confirmó que uno de los líderes religiosos más importantes del país, el rabino Jaim Kanivesky, de 92 años y responsabilizado por muchos de la poca adhesión de la comunidad ultraortodoxa a las restricciones, también ha dado positivo.

En Italia, Salvini, critica a los "Cretinos sin alma"

"Mis mejores deseos para Trump y Melania de una pronta recuperación. Espero que ambos mejoren pronto", escribió el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en las redes sociales.

El exministro del Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, mandó "un abrazo" a ambos y criticó aquellos que, según él, celebraron la enfermedad. "Son cretinos sin alma", dijo.

Otros dirigentes que han expresado a Trump y su mujer una pronta recuperación son la canciller alemana, Angela Merkel -"espero que sobrelleven bien la infección por coronavirus y que pronto se encuentren totalmente bien"-, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jaei-in.

