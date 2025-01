Venezuela distribuirá carteles de 'se busca' contra siete expresidentes, entre ellos Mireya Mosco y Ernesto Balladares

Venezuela distribuirá en todo el país carteles de "se busca" contra siete expresidentes latinoamericanos que expresaron su intención de acompañar al líder antichavista Edmundo González Urrutia en su objetivo de jurar como mandatario el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro asegura que tomará posesión del cargo para un tercer sexenio en el poder, informó este miércoles el ministro de Interior, Diosdado Cabello.



El funcionario ordenó a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales distribuir "por todas las calles, puertos y aeropuertos" los carteles contra los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Jamil Mahuad (Ecuador).



En los carteles, que mostró durante la transmisión de su programa semanal en el canal estatal VTV, cada uno está señalado como "invasor" y acusado de "conspiración y complicidad en actos terroristas, así como de atentar contra la paz de Venezuela".



Sostuvo que estas alertas deben ser difundidas en "todo el territorio nacional, en puertos, aeropuertos, calles, alcabalas, avenidas, porque estos son unos delincuentes", en referencia a los exmandatarios.



"¿Cómo es eso que van ustedes a entrar a un país que nadie los ha invitado? Miren, ustedes no entran a Venezuela por una sola razón: no nos da la gana que entren a Venezuela, porque este país es un país soberano, este es un país independiente", expresó Cabello.



Y agregó: "Ahora, si ustedes quieren venir, aquí los estamos esperando, con mucho gusto los estamos esperando, después no se estén quejando".



El martes, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, declaró personas no gratas a estos expresidentes, así como a Jorge Quiroga (Bolivia) y Laura Chinchilla (Costa Rica), y pidió que sean tratados como una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país.



Los legisladores repudiaron lo que califican como "nefastas e injerencistas declaraciones de un grupo de fascistas, de la ultraderecha internacional, que expresaron su voluntad de estar presentes en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 para entorpecer la posesión y debido juramento del presidente constitucional Nicolás Maduro".



González Urrutia, quien reivindica la victoria en los comicios de julio -en los que Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral-, insiste en que jurará como mandatario para el próximo sexenio presidencial, al finalizar una gira que realiza por países americanos.