Venezuela mantendrá cerrada la frontera común con Colombia hasta el próximo lunes

El Gobierno colombiano confirmó este viernes el cierre de la frontera con Venezuela hasta el próximo lunes, según le notificaron las autoridades de ese país donde hoy se llevará a cabo la investidura presidencial.



"El Ministerio de Relaciones (Exteriores) de Colombia fue informado ayer por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de los debidos canales diplomáticos, que de manera unilateral y por razones internas, cerrarán la frontera con Colombia y su espacio aéreo por 72 horas contadas a partir de las 5:00 am del día (09:30) de hoy 10 de enero de 2025", señaló la Cancillería.



El gobernador del estado venezolano de Táchira (oeste), el chavista Freddy Bernal, anunció este viernes el cierre fronterizo ante informaciones -dijo- de una supuesta "conspiración internacional", previo a la toma de posesión presidencial.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reitera que las fronteras con Venezuela (del lado colombiano) permanecerán abiertas", agregó por su parte la Cancillería en el comunicado de hoy.



Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros cuyos principales pasos, entre el departamento de Norte de Santander y el estado de Táchira, amanecieron hoy bloqueados con contenedores del lado venezolano, según pudo constatar EFE.



El Gobierno colombiano no avala los resultados oficiales que dieron como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio al presidente Nicolás Maduro, triunfo que también reclama el opositor Edmundo González Urrutia, pero enviará a los actos de investidura de hoy al embajador en Caracas, Milton Rengifo.



Pese a que tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como su canciller, Luis Gilberto Murillo, consideran que las de Venezuela "no fueron unas elecciones libres", no habrá ni ruptura de relaciones ni cierre de fronteras del lado colombiano.



"Lo fácil es romper las relaciones y cerrar fronteras, lo responsable es considerar el impacto a largo plazo sobre la gente y realmente buscar soluciones a los problemas de fondo", dijo anoche Murillo en una declaración.



El cierre de la frontera por 72 horas ya había sido insinuado anoche por Migración Colombia.



"Es posible que haya un cierre programado de la frontera de cara al acto de posesión presidencial en Venezuela que tendrá lugar el 10 de enero", expresó Migración Colombia en un comunicado.