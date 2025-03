Zelenski acusa a Putin de no respetar su palabra y pide más presión sobre Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, de no respetar su palabra, después de que el Ejército ruso volviera a atacar infraestructuras energéticas ucranianas pese a que el jefe del Kremlin dijo haber dado a sus militares la orden de empezar a trabajar en una tregua parcial.



En una comparecencia ante los medios en Helsinki, donde se reunió con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, Zelenski pidió a la comunidad internacional que incremente la presión sobre Rusia para forzarla a poner fin a la guerra.



"Debemos asegurarnos de que no son sólo palabras de Putin, porque él dio la orden de no golpear el sector energético y rompió esa misma orden", declaró Zelenski, que abogó porque EEUU controle el cumplimiento de la tregua parcial propuesta por Rusia una vez entre en vigor.



Zelenski también explicó que Ucrania presentará una lista de objetivos energéticos y civiles que deben entrar en el alto el fuego parcial. "Si los rusos no golpean nuestras infraestructuras no golpearemos las suyas", declaró.



La cuestión podría tratarse en la próxima reunión que representantes ucranianos mantengan con emisarios del presidente Donald Trump.



El presidente ucraniano también reprochó a Putin que quiera "debilitar" a Ucrania con la exigencia, que según el Kremlin formuló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, de que cese todo el suministro de armas a su país y se interrumpa también de nuevo el flujo de información de inteligencia de EE.UU. a Kiev.



"Quiere que no sepamos de sus ataques", dijo Zelenski, subrayando que la información de inteligencia que recibe permite a Ucrania proteger a su población civil de los ataques rusos con armamento como los misiles balísticos.



El presidente ucraniano reafirmó asimismo que el alto el fuego que propone EEUU es un primer paso "correcto" para avanzar hacia el final de la guerra pero insistió en que no reconocerá ningún territorio ucraniano ocupado por Rusia.



"Para nosotros la línea roja es el reconocimiento de territorios temporalmente ocupados como parte de Rusia. No lo haremos", dijo Zelenski al ser preguntado por la posibilidad de que EE.UU. y Rusia le exijan que reconozca la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, como parte de la Federación Rusa.