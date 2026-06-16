Canal, comercio y construcción hacen que la economía crezca

El Canal de Panamá, la construcción y el comercio descollaron en el primer trimestre del año en que la economía, a nivel general, creció 4.8%.

El desempeño es superior al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en todo el año 2025, que fue de 4.4%.

Dentro del sector transporte, además del Canal, aportaron Metro de Panamá, por los ingresos percibidos por el alza en su demanda, y los corredores, cuyo aforo subió 8.7%.

La construcción, por su parte, tuvo un crecimiento de 6.5%, impulsada, principalmente, por el aumento de las construcciones residenciales y obras de infraestructura públicas.

Entre los proyectos figuran la reparación y construcción de caminos y carreteras, los trabajos de avance en la línea 3 del metro de Panamá y el cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Las actividades comerciales crecieron 6.4% en los tres primeros meses del año y el que aportó más fue el comercio al por mayor, que mostró un aumento en el volumen de ventas de combustibles, materiales de construcción, maquinaria y equipos.'

4.8%

creció la economía en el último trimestre de 2025, por lo que se mantuvo el mismo ritmo en el inicio de 2026. 5.2%

creció la economía en el primer trimestre del año pasado, el mejor periodo de 2025.

De igual forma, las reexportaciones de la Zona Libre de Colón crecieron, debido a la comercialización de productos de la industria química, maquinaria y equipos eléctricos, aparatos de grabación y reproducción de imagen y sonido con sus accesorios, materiales textiles y sus manufacturas.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) dijo que los últimos informes económicos representan buenas señales, con sectores que se están moviendo más rápido que otros.

Agregó que el gran reto es traducir ese crecimiento a inversiones y que produzcan plazas de empleo permanentes, que sería un escenario ideal.

Como participante en dos misiones oficiales, Barría Pino dijo que es necesario transmitir confianza para que los inversionistas vean al país como un puerto seguro para sus negocios.