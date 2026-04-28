Chapman se mantiene al margen del bioetanol

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman aseguró que se ha mantenido al margen de la discusión del proyecto de ley sobre bioetanol, tanto en su discusión inicial como cuando se ha hablado del tema en el Gabinete o en la Asamblea.

El titular desconoce si el proyecto, cuyo segundo debate fue suspendido por el Pleno de la Asamblea, el pasado lunes, vaya a prosperar.

Sus palabras se dan a raíz de publicaciones de un medio impreso en el que menciona que tiene familiares en empresas azucareras.

Chapman reconoció que tiene un hermano que es subdirector suplente de una empresa azucarera, sin embargo manifestó que en el país operan cuatro ingenios y no hay ninguna garantía de que vayan a participar en el negocio del bioetanol.

"No se si, realmente, al final del día va a ser parte de su negocio estratégico, ya que para eso se requieren inversiones enormes", dijo el titular.

Agregó que en el país no existe un monopolio del azúcar, ya que existe en el mercado cuatro empresas que son distintas entre sí.

"Según la ley, a mi entender, cualquiera persona podría importar etanol", expresó.'



La iniciativa ha sido criticada por supuestamente beneficiar a políticos y empresarios.

Sus defensores dicen que ante una inversión importante, se necesita hacer obligatorio el uso del bioetanol.

Existen 4 ingenios en el país.

La Asamblea decidió suspender el proyecto No.443, cuyo debate deberá proseguir, supuestamente, en el próximo periodo de sesiones que inicia en julio.

El presidente del Legislativo, Jorge Herrera, dijo que la decisión se tomó para explicar mejor a la población sobre el uso del bioetanol que, a su juicio, debe generar empleos en provincias centrales.

La discusión del proyecto genera polémica por la obligatoriedad del uso del biocombustible.