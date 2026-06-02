China no ha renunciado a firmar un tratado comercial con Panamá

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan tiene plena confianza de que un Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre los dos países será una realidad "tarde o temprano".

La diplomática, quien brindó su última entrevista a los medios, ya que pronto culminará su misión, recordó que el tratado comenzó a negociarse y llegaron a cinco rondas antes que se suspendieran las conversaciones.

Solo un gobierno panameño negoció con China, mientras que los dos que le siguieron no retomaron las conversaciones.

Xueyuan dijo que su gobierno no ha renunciado a continuar las negociaciones y así piensa del gobierno panameño, a la vez que destacó el aumento del intercambio comercial entre Panamá y China desde que se estableció la relación diplomática, en junio de 2017.

Mencionó que el comercio bilateral ha pasado de $6,800 millones a casi $13,000 millones en los casi nueve años de relación.

Por otra parte, Panamá es el principal socio comercial de China en Centroamérica y todo el Caribe.

En cuanto a las inversiones directas, en 2016, un año antes que se establecieran relaciones diplomáticas, eran de $270 millones.'



En junio de 2017, el presidente Juan Carlos Varela estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China.

Fue el propio gobierno de Varela que comenzó las negociaciones con China para un tratado de promoción comercial. Estas llegaron a una quinta ronda.

En el gobierno de Laurentino Cortizo las negociaciones se congelaron y solo se pactaron algunos acuerdos de intercambio comercial.

Hoy en día las exportaciones de productos agropecuarios panameños han aumentado hacia China en forma exponencial.

En 2024, esta cifra se elevó a $1,740 millones, es decir, se ha multiplicado seis veces.

"Si ustedes pasean por la calle 50, se asombran del montón de concesionarias de autos chinos", mencionó Xueyuan.

De igual forma, se refirió a la entrada de otros productos chinos, como celulares.

También, recordó que China es el primer proveedor de la Zona Libre de Colón y sigue siendo el segundo país usuario del Canal de Panamá.

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En términos agropecuarios, la embajadora destacó que cada son más productos panameños que entran al mercado chino como carne bovina, carne aviar, cerdo, frutas y sobretodo café.

Sobre este último rubro, China es el principal importador del café panameño, incluyendo el premium, como el reconocido Geisha.

"Para un megamercado como China, (un TPC) es un objetivo que nunca puede o debe ni quiere renunciar, así como cualquier empresario panameño", dijo.

Cuando la embajadora llegó a Panamá hace dos años en sus primeras declaraciones se refirió al interés de China de culminar las negociaciones y lograr un tratado comercial.

El contexto no fue favorable desde entonces y el actual gobierno se ha mantenido cauteloso en negociar un TPC debido a lo grande del mercado chino.

No obstante, la diplomática sostiene que cuando se den las condiciones entre los dos países, las negociaciones se reanudarán.

China observa con atención los movimientos que realiza Panamá para que más naciones se sumen al Tratado de Neutralidad del Canal.

Aunque no lo hayan firmado, Xueyuan afirmó que, históricamente, el gobierno chino ha respetado la neutralidad y la soberanía panameña en la vía interoceánica.