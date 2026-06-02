Unachi adeuda un año de cuotas a la CSS, denuncia administrativo

La prórroga que la Caja de Seguro Social (CSS) le otorgó a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para ponerse al día con el pago de las cuotas obrero-patronales que adeuda desde hace un año venció el pasado domingo, según denunció Iván Serracín, colaborador de esa casa de estudios.

"El día domingo se venció la moratoria o la prórroga que nos había dado la CSS y hemos quedado, nuevamente, sin seguro", manifestó Serracín en declaraciones a Nex Noticias. El administrativo añadió que, al ingresar a la plataforma de la CSS, se puede constatar que la Unachi no realiza pagos desde el año pasado.

"Hay compañeros que necesitan este servicio porque padecen enfermedades crónicas degenerativas y requieren su seguridad social al día para recibir sus tratamientos", expresó.

Según Serracín, el sector administrativo de la Unachi vive bajo un clima de pánico, ya que no se reflejan en las entidades bancarias los pagos de los compromisos económicos de los colaboradores. "Estamos pendientes de si nos van a pagar la quincena de junio; es lo que se escucha en los pasillos: que no llegará ni siquiera el salario neto", indicó.

¿Qué debió hacer el Consejo con la renuncia de de Bonagas?

De acuerdo con Serracín, la Ley 62 de Carrera Administrativa está siendo vulnerada. Asimismo, recordó que la institución cuenta con normas claras que establecen que el Consejo General Universitario no puede extralimitarse en sus funciones, tal como lo estipula el artículo 57 del Estatuto Orgánico.

Serracín explicó que el Consejo General Universitario debió darle curso a la renuncia que la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, presentó el pasado 11 de mayo ante la ministra de Educación, Lucy Molinar. El procedimiento correcto, detalló, era dejar al vicerrector académico como rector por orden de prelación y convocar a elecciones en un plazo de tres meses.

"Creo que ya eso es algo en firme (la renuncia); inclusive ella manifestó que sí la había firmado en una reunión con los decanos", expresó el colaborador.

Como parte de la reestructuración de la Unachi, se tendría que reemplazar a los cinco vicerrectores, quienes son nombrados directamente por la rectora y posteriormente ratificados por el Consejo.