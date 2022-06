Comisionado denuncia mafia policial encabezada por Varela

El ex presidente Juan Carlos Varela se convirtió en la cabeza de una mafia que controló todas las unidades policiales y el Ministerio Público. El principal objetivo era perseguir al ex presidente Ricardo Martinelli y todos sus allegados.

Existen varios relatos de testigos que confirman y explican cómo se armaron ilegalmente expedientes desde la oficina de Rolando Picuiro López en el Consejo de Seguridad, que luego fueron judicializados por la ex procuradora Kenia Porcell, a través de sus obedientes fiscales.

A pesar de ello, hasta hoy no hay una investigación judicial sobre esta estructura irregular que operó bajo la extorsión judicial.

Hoy el comisionado Ramón Castellanos denunció públicamente cómo fue víctima de la estructura Varela-Picuiro y cómo fue amenazado directamente por el ex subdirector de la Policía Nacional, Jacinto Chinto Gómez. Indicó que todo se debió a que no cedió a la extorsión que le montaron del Consejo de Seguridad para que relevara la ubicación del agente Rony Rodríguez.

También reveló cómo le pidieron desde el Consejo de Seguridad, específicamente el comisionado Jacinto "Chinto" Gómez, que preparara una celda en la Mega Joya para el ex presidente Martinelli como parte del plan de persecución, pero finalmente lo llevaron a El Renacer.

Castellanos indicó por haberse negado a seguir el plan de Varela se le armó un expediente por la fuga del israelí Shyn Daltan de la cárcel la Joyita, caso por el cual recientemente fue condenado. Castellanos ahora se encuentra a la espera de la lectura de su sentencia, para entonces definir que acciones legales seguir.

También trataron de culparlo de la fuga del dominicano Gilberto Ventura."Se nos fue la mano en pollo. Ya no podemos hacer nada, esto fue lo que me dijo Jacinto Gómez cuando se estaba acabando el gobierno de Varela.

Ellos acabaron con mi carrera profesional cuando solo me faltaban 4 meses para jubilarme, me causaron grandes daños tanto a nivel familiar como económicamente.

Castellanos dijo que fue hasta ahora que decidió hacer pública toda esta historia de terror armada desde el Consejo de Seguridad, porque creía en la justicia.

Contó que desde que Varela asumió el poder, él fue destituido como director de la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP) para ser trasladado al cuartel de San Miguelito, "luego me mandan al cuartelito de San Isidro".A San Miguelito fue a buscarlo Jacinto "Chinto" Gómez, a penas en los primeros meses del gobierno de Varela.

Castellanos fue abordado para que entregara la ubicación de Rony Rodríguez, un agente del Consejo de Seguridad; "a cambio Gómez me dijo: vas a volver a estar bien".

Mi repuesta fue inmediata, dijo Castellanos: que no sabía de su ubicación y que mucho menos iba a entregar a un amigo. Gómez fue insistente y se fue diciéndome que lo pensara bien.

Una semana más tarde me llegó otro emisario del Consejo de Seguridad diciendo que iba departe del entonces presidente Varela y del propio Picuiro López, para que les entregara a Rony Rodríguez.

"Yo le di la misma repuesta y por allí mismo me amenazó diciéndome que me atuviera a las consecuencias de parte de Varela y Picuiro", dijo Castellanos.

Tras ese encuentro, Castellanos fue trasladado a jefe del servicio penitenciario de la Joya, La Joyita y la Mega Joya. Sin días libres, como parte de un castigo.A los meses de su traslado, se registra la fuga del dominicano Gilberto Ventura.

Castellanos señaló que el ex director de la Policía Nacional, Omar Pinzón lo quiso responsabilizar del caso.

"Pero como no tenía ninguna prueba que me incriminara, lo que hicieron fue darme una sanción de 30 días de arresto policial".

Posterior a estos hechos, se da el encarcelamiento del israelí Shy Dahan, quien tenía como abogado a Rogelio Saltarín (q.e.p.d). Saltarín fue el encargado de darle seguimiento a los expedientes que se salieron del Consejo de Seguridad como parte del plan de persecución de Varela.

Esto ahora me hace explicar porque había ordenes superiores para que se le diera trato especial al israelí e incluso se permitió que el detenido revisara su comida por creencias judías. "A mi solo me avisaban cuando le llegaba la comida a Dahan; la sala de guardia se encargaba de revisar", dijo Castellanos recordando que esto fue así hasta el 14 de junio de 2018 cuando se da la fuga.

"Nosotros no estábamos enterados del hecho, incluso había un reporte del custodio del pabellón que decía que no había novedad. Pero para ese momento ya estaba en la cárcel los agentes del Consejo de Seguridad supuestamente investigando una fuga. A mí me llaman de la DRP para preguntarme de una fuga. Al día siguiente nos dimos cuenta de que faltaba Dahan, pero ya el Consejo de Seguridad había extraído los videos antes de la llegada de la fiscalía".

Castellanos fue llamado para que no regresara a su puesto de trabajo, aduciendo que podría entorpecer las investigaciones."Después me di cuenta de que la fiscalía me estaba armando un caso en conjunto con el Consejo de Seguridad. Fue entones que me allanan y me detienen por tres cargos: evasión, falsificación ideológica y peculado por la pérdida del aparato de video, cuando fue el Consejo de Seguridad que había manipulado todo ese sistema".

Castellanos señaló que en esta historia debe haber algo más profundo por que los dos abogados, tanto el defensor de Dahan como el acusador, eran colaboradores del Consejo de Seguridad, Saltarín y Ángel Álvarez.

"Fui audiencia el 2 de junio pasado y me declararon culpable de dos de los tres cargos, no por peculado", detalló Castellanos en un caso que denuncia fue manipulado por Varela y sus secuaces con pruebas ilegales y procedimientos viciados.

Castellanos dijo que está dispuesto a sentarse a explicar todo en una entrevista televisada y en vivo.