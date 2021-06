Constituyente pierde adeptos con el tiempo

La presencia de políticos y candidatos a puestos de elección en el movimiento que promueve una Constituyente Paralela, ha provocado una caída de 17% en comparación con el mes de marzo de 2021.

La encuesta del mes de junio revela que el 53% de las personas está de acuerdo con hacer una nueva constitución, pero en el mes de marzo el porcentaje era de 70%, en abril de 64% y en mayo de 57%.

Este mes, el 29% aseguró a la empresa Gallup Panamá que no está de acuerdo con hacer una nueva constituyente y el 3% dijo que no sabe o no respondió.

Por otro lado, el 35% de los encuestados expresó que no confía nada en que los políticos y candidatos a puestos políticos realicen un movimiento para una constituyente, el 31% dijo que tiene poca confianza, el 15% que confía algo, el 15% mucho y el 4% aseguró que no sabe o no respondió.

Ante la intención de un grupo de recolectar firmas para convocar una constituyente para reformar la Constitución Nacional, muchos se oponen a esta iniciativa en la cual hay políticos y empresarios.

Para Fernando Cebamanos, del Frente Amplio por la Democracia (FAD), este proyecto es un engaño y tiene como objetivo principal seguir gobernando con una Constitución remozada.

Por otro lado, 22 organizaciones del país, entre ellas, FRENADESO y Ciudadanos Unidos por la Constituyente (CUCO), aseguran que es mejor una constituyente originaria.

El abogado Miguel Antonio Bernal, de CUCO, mantiene la posición de que la Constitución solo puede ser creada a través de la Asamblea Originaria con una participación equilibrada y representativa de todos los sectores del país.

La Asamblea Paralela estará integrada por sesenta personas, la Asamblea Constituyente Originaria rompe el orden constitucional y la nueva Constitución, una vez aprobada por el pueblo, mediante referendo, entraría a regir de inmediato.