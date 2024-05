Cortizo inaugura obras sin concluir y no gestionadas

El Gobierno del presidente de la República Laurentino Cortizo y su vicepresidente, José Gabriel Carrizo, en los últimos meses de gestión ha querido inaugurar obras, muchas de ellas de manera inconclusas y otras que fueron heredades de administraciones anteriores.

El mandatario Cortizo, como una manera de querer limpiar su cuestionada gestión, ha venido realizando este tipo de inauguraciones en diversos puntos del país.

La más reciente de estas inauguraciones, se llevó a cabo el 25 de marzo, con la apertura oficial de la estación de Villa Zaíta en el Metro de Panamá.

Cabe indicar que "todo lo que es viaducto y estación ya está listo. Vamos a tener operativo lo que es el viaducto que conecta con San Isidro. También se habilita el puente peatonal y queda 24/7 para que la gente pueda cruzar", indicaron del Metro de Panamá.

Este proyecto, inaugurado de manera incompleta, abarca otros puntos como una policlínica, el intercambiador para buses y taxis, así como edificios de estacionamientos que supuestamente deberán de ser entregados a finales de junio de este año.

Otros proyectos que recientemente fueron inaugurados por Cortizo, son los mercados públicos del distrito de La Chorrera. obras gestionadas e iniciadas por el Gobierno del expresidente, Ricardo Martinelli.

Estas dos obras, fueron paralizadas por el Gobierno del expresidente, Juan Carlos Varela, a pesar de que las mismas mostraban más de un 75% de avance.'

Igualmente, el mandatario ha inaugurado proyectos de otras administración como el Hospital Manuel Amador Guerrero, la Policlínica Manuel Ocaña en Penonomé, el Estadio Juan Demóstenes Arosemena.

Sin embargo, en su momento se habló que para finales del año pasado, se iba a tener operativo una parte de las vías que van desde el Puente de Las América hasta Arraiján cabecera, algo que no se ha hecho hasta ahora.

Igualmente, se indicó que el proyecto del Corredor de Playas, en el sector de La Pesa, La Chorrera, el cual señalaron que sería inaugurado en agosto del año pasado, algo que tampoco se realizó.

Otro proyecto que fue inaugurado por parte de Cortizo, sin haber sido concluido, fue el puente que conecta Amador con la Cinta Costera, el cual hasta la fecha no está en uso.

Frente a esto, el abogado Alfonso Fraguela, comentó que producto de la campaña político y la desesperación de la oferte oficialista, de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo, definitivamente el presidente está haciendo lo propio y tratando de inaugurar obras sin terminar.

"Yo creo que simplemente lo que está dejando en evidencia, es cómo ha sido su gestión de Gobierno, está dejando todo a medio palo. Eso es una realidad, no la podemos pasar por alto y busca con ello, que se hizo algo durante su gestión, diferente a los escándalos durante la pandemia", aseguró.

Añadió que esto es una clara desesperación del Gobierno por tratar de decir que hizo algo en 5 años.

"Infiero que cuando las obras sean realmente terminadas, tendrán que ser nuevamente inauguradas por quienes lo hagan, por lo que tendríamos doble inauguración", argumentó.

Por su parte, el excandidato presidencial, Juan Jované, manifestó que esa mala práctica de inaugurar obras sin estar terminadas, lo que busca es tratar de tener un impacto sobre la sociedad, más en tiempo de campaña electoral, por lo que es considerado como propaganda política.

"Esta es una práctica que generalmente no les funciona bien, porque la gente no es tonta y sabe que no están terminadas", dijo.

Joavané expresó que esto se da porque hay un interes en apropiarse de la obra, antes de que la vaya a terminar otro.

"Es una mala práctica porque realmente esas obras son hechas con fondo de la población", acotó.

