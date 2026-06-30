¿Cuáles son los síntomas del norovirus?

El norovirus, un patógeno altamente contagioso que circula de manera regular cada año en el país, genera en los pacientes síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal tipo cólico.

Otros signos de contagio son: sensación de malestar general y febrícula, es decir, aumento moderado de la temperatura corporal.

Este virus, de acuerdo con las autoridades, puede incubarse entre 12 y 48 horas después de la exposición; no es mortal, pero puede provocar deshidratación, por lo que hicieron un llamado a los ciudadanos a reforzar las medidas de prevención, entre ellas, el lavado frecuente de manos, la adecuada manipulación y preparación de alimentos y mantenerse hidratados.

Asimismo, recomiendan acudir de inmediato a los centros de salud ante la más mínima señal de alerta.

Recientemente, más de 400 personas han sido atendidas en distintos centros médicos por problemas gastrointestinales en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Yelkis Gil, directora general de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que a los pacientes se les realizaron análisis mediante paneles gastrointestinales, detectándose la presencia de esta enfermedad.

Sin embargo, adelantó que las investigaciones buscan determinar las causas del incremento de casos.'

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pacientes fueron atendidos en la Policlínica Dr. Gustavo A. Ross. 12-48

horas, tiempo promedio de incubación del norovirus después de la exposición, según indicaron las autoridades de salud.

Sobre la supuesta versión que vincula el brote con el suministro de agua potable, la directora dijo que hasta el momento no existe evidencia que permita hacer esa asociación.

El doctor Erick Miranda, coordinador provincial de la Caja de Seguro Social (CSS) de Chiriquí, informó que la mayoría de los diagnosticados con este virus fueron dados de alta con su respectiva prescripción médica.

No obstante, están a la espera del informe del Departamento de Epidemiología para conocer los resultados de las muestras tomadas y confirmar la incidencia del virus; mientras tanto, reforzarán los servicios de urgencia para garantizar una respuesta oportuna a la población.