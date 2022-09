Cuestionan en el pleno de la Asamblea Nacional al administrador de la ACP

El diputado del Partido Revolucionario Democratico (PRD), Jairo “Bolota” Salazar, cuestionó fuertemente ayer en el pleno de la Asamblea Nacional al administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, por aumentarse el salario y fallas administrativas.



“Señor Ricaurte Vásquez, ¿cómo es posible que para que usted se aumentara de $14 mil a $26 mil dólares mensuales? , fue tan inmediata la aprobación de la Junta Directiva, pero para las permanencia de los trabajadores que son los que en realidad hacen posible el funcionamiento del Canal, tienen que ir a un concurso, explíqueme”.



¿Por qué debe concursar por un puesto una persona que lleva más de 5,10,15 años laborando. Respete a los trabajadores de la ACP, ahhh que TVN y el diario La Prensa no publiquen las luchas de los canaleros es otra cosa. Algún día esto tiene que calar en la mente de un Presidente, Administrador o una Junta Directiva que se ponga la mano en el corazón y ayude a estos trabajadores” dijo Salazar.



“Y eso que no menciono la falta de mantenimiento, el desacato de no poner el tercer marino, o sea tantas cosas que pasan en la ACP. Tengo la ley 430 en segundo debate pero para que pelear si al final me la vetan. Es mejor cambiar por directiva esa norma y punto pero no les da la gana o simplemente no les interesa”, finalizó diciendo el parlamentario oficialista.

Aprobado en segundo debate el Proyecto de Ley 880, que dicta el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2023, el cual estima ingresos por B/.4,652.9 millones y aportes al Tesoro Nacional por B/.2,544.6 millones.

