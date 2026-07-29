Elección de directiva de Educación provoca otra crisis en Coalición Vamos

La elección de las directivas de las comisiones de la Asamblea Nacional siguen fraccionando a la Coalición Vamos.

El pasado martes, fue electa como presidenta de la Comisión de la Mujer, la diputada de Vamos, Paulette Thomas.

Este miércoles, Thomas habilitó a su suplente, Heriberto Guerrero, para que apoyara a Lilia Batista, de Realizando Metas (RM), como presidenta de la Comisión de Educación, a pesar que Vamos tenía candidato, el diputado Jorge Bloise.

Batista ganó con 5 votos la comisión, mientras que Bloise obtuvo 3 votos y Jairo Salazar, que se postuló por su cuenta, obtuvo un voto.

Este resultado enojó a Juan Diego Vásquez, líder de la coalición, que pidió que se suspenda a Thomas, tras lo acontecido.

La diputada divulgó un comunicado en redes sociales en el que plantea que su apoyo a Batista se dio como un compromiso, en momentos en que no había candidatura de Vamos.

"Por respeto a la palabra empañada y a los principios que rigen mi actuar, consideré que lo correcto era honrar ese compromiso", escribió la diputada.'



El partido oficialista preside cinco comisiones: Credenciales, Economía, Comercio, Infraestructura y Educación.

El partido preside las comisiones de Gobierno, Trabajo y Población.

Tiene las presidencias de Presupuesto y Asuntos Agropecuarios.

El partido oficialista, que forma parte de la bancada Mixta tiene a sus dos diputados presidiendo las comisiones de Comunicación y la de Relaciones Exteriores.

Paulette Thomas, de la Coalición Vamos preside la comisión de la Mujer y la Familia.

Vamos ha sido la única bancada con renuncias y destituciones en este periodo constitucional y si Thomas deja la coalición, quedaría en 15 diputados.

Los que han salido son Betserai Richards, Manuel Cheng, Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Neftalí Zamora.

Comisiones

Este miércoles fueron juramentadas cuatro comisiones de la Asamblea y solo resta que dos se instalen.

En Educación, además de Batista, quedó como vicepresidente Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD); y Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quedó de secretario.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En la comisión de Población y Ambiente, quedó de presidente Arquesio Arias (PRD), Ronald De Gracia es su vicepresidente, y Roberto Archibold (Panameñista), su secretario.

La otra comisión que se instaló fue la de Comunicación y Transporte, que será presidida por Osman Gómez, del partido Alianza y perteneciente a la bancada Mixta.

El vicepresidente será Rogelio Revello, de RM, y la secretaría le correspondió a Didiano Pinilla, de CD.

En horas de la tarde fue instalada la comisión de Asuntos Agropecuarios, y el diputado Orlando Carrasquilla, de CD, fue elegido presidente.

Como vicepresidente fue escogido Tomás Benavides, de RM, y Marco Castillero, del PRD, quedó como secretario.

En dos semanas, se han juramentado la mayoría de las comisiones de la Asamblea.

Las únicas que quedan por instalarse y escoger sus directivas son las de Asuntos Indígenas y la de Asuntos Municipales.