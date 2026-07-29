Elección de directiva de Educación provoca otra crisis en Coalición Vamos
- Francisco Paz
- /
- fpaz@epasa.com
- /
- @franpazate76
El líder de Vamos, Juan Diego Vásquez exigió la suspensión de la diputada Paulette Thomas, luego que su suplente votara con Lilia Batista, de RM, para la presidencia de la Comisión de Educación.
La elección de las directivas de las comisiones de la Asamblea Nacional siguen fraccionando a la Coalición Vamos.
El pasado martes, fue electa como presidenta de la Comisión de la Mujer, la diputada de Vamos, Paulette Thomas.
Este miércoles, Thomas habilitó a su suplente, Heriberto Guerrero, para que apoyara a Lilia Batista, de Realizando Metas (RM), como presidenta de la Comisión de Educación, a pesar que Vamos tenía candidato, el diputado Jorge Bloise.
Batista ganó con 5 votos la comisión, mientras que Bloise obtuvo 3 votos y Jairo Salazar, que se postuló por su cuenta, obtuvo un voto.
Este resultado enojó a Juan Diego Vásquez, líder de la coalición, que pidió que se suspenda a Thomas, tras lo acontecido.
La diputada divulgó un comunicado en redes sociales en el que plantea que su apoyo a Batista se dio como un compromiso, en momentos en que no había candidatura de Vamos.
"Por respeto a la palabra empañada y a los principios que rigen mi actuar, consideré que lo correcto era honrar ese compromiso", escribió la diputada.'
El partido oficialista preside cinco comisiones: Credenciales, Economía, Comercio, Infraestructura y Educación.
El partido preside las comisiones de Gobierno, Trabajo y Población.
Tiene las presidencias de Presupuesto y Asuntos Agropecuarios.
El partido oficialista, que forma parte de la bancada Mixta tiene a sus dos diputados presidiendo las comisiones de Comunicación y la de Relaciones Exteriores.
Paulette Thomas, de la Coalición Vamos preside la comisión de la Mujer y la Familia.
Vamos ha sido la única bancada con renuncias y destituciones en este periodo constitucional y si Thomas deja la coalición, quedaría en 15 diputados.
Los que han salido son Betserai Richards, Manuel Cheng, Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Neftalí Zamora.
Comisiones
Este miércoles fueron juramentadas cuatro comisiones de la Asamblea y solo resta que dos se instalen.
En Educación, además de Batista, quedó como vicepresidente Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD); y Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quedó de secretario.
En la comisión de Población y Ambiente, quedó de presidente Arquesio Arias (PRD), Ronald De Gracia es su vicepresidente, y Roberto Archibold (Panameñista), su secretario.
La otra comisión que se instaló fue la de Comunicación y Transporte, que será presidida por Osman Gómez, del partido Alianza y perteneciente a la bancada Mixta.
El vicepresidente será Rogelio Revello, de RM, y la secretaría le correspondió a Didiano Pinilla, de CD.
En horas de la tarde fue instalada la comisión de Asuntos Agropecuarios, y el diputado Orlando Carrasquilla, de CD, fue elegido presidente.
Como vicepresidente fue escogido Tomás Benavides, de RM, y Marco Castillero, del PRD, quedó como secretario.
En dos semanas, se han juramentado la mayoría de las comisiones de la Asamblea.
Las únicas que quedan por instalarse y escoger sus directivas son las de Asuntos Indígenas y la de Asuntos Municipales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.