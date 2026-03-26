Falta de planta de tratamiento impide que se entregue obra

Aunque la Contraloría General refrendó una adenda de tiempo al contrato de construcción de la nueva sede del Centro Regional de San Miguelito, es poco probable que esta abra en el presente año académico de la Universidad de Panamá.

Una fuente de la institución académica corroboró lo expuesto en el informe que fue enviado a la Contraloría sobre detalles que hacen falta para que la obra esté lista.

El principal es la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que el proyecto no cuenta con autorización de parte del Idaan para conectarse a la línea sanitaria existente.

Esto involucra la confección de un nuevo anteproyecto y la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para lograr su debida construcción. La obra cuenta con avance de 97% en su parte física y 95.6% de avance financiero.

Comenzó a construirse en noviembre de 2020 y ha recibido ocho adendas que han ido dilatando su entrega a lo largo de cinco años. Su fecha de entrega inicial fue el 27 de diciembre del 2022.

El consorcio HCG, que conforman las empresas Healthcare Products Centroamérica, Construcción y Mantenimiento General e Ingeniería GER, es el que está a cargo de su construcción a un costo inicial de $65.9 millones, que se ha elevado a $88.2 millones.

El centro educativo estará conformado por 120 aulas, laboratorios, auditorio, un edificio de estacionamiento de tres niveles, biblioteca moderna, un gimnasio multifuncional, edificio de mantenimiento y almacén, estructura para la protección y seguridad.'

88.2

millones de dólares es el costo actual de la nueva sede regional de la UP. 4,321

estudiantes fue la matrícula en el Centro Regional de San Miguelito el año pasado.

Será la instalación más grande de la Universidad de Panamá, después del Campus Central Octavio Méndez Pereira, y tendrá capacidad de recibir hasta 18 mil estudiantes en un futuro.

Servirá para la población de San Miguelito y Panamá Norte, ya que se ubica en esta zona, en la barriada Las Cumbrecitas, que pertenece al corregimiento Las Cumbres, distrito de Panamá.