Alcaldía podría cobrar estacionamientos por uso de terreno en El Chorrillo; no cobrarán en la Cinta Costera

Tras comentariossobre un posible cobro de tarifa en los estacionamientos de la Cinta Costera por parte de la alcaldía, la entidad salió a explicar lo que realmente están evaluando hacer.

La Alcaldía señaló que avanzan en la implementación de un sistema de cobro por el uso de estacionamientos en un terreno, en el corregimiento de El Chorrillo.

Y dejaron claro que no contemplan el cobro de estacionamientos dentro de la Cinta Costera.

El Concejo Municipal aprobó la iniciativa tras ser debatida en el pleno esta semana donde se presentó el informe correspondiente que recibió el visto bueno de los concejales.

El acuerdo contempla la implementación de tarifas dinámicas, que variarían según la demanda, explicó a TVN, César Kiamco, representante de Bella Vista.

“Se cobraría más en horas pico y menos en horas de baja afluencia. También se podrán ajustar tarifas en caso de eventos y se penalizará a quienes dejen sus vehículos estacionados por largos periodos”, detalló.