Mizrachi impulsa la “No Pasantía” para jóvenes en Panamá

El alcalde del Distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, presentó este martes la iniciativa denominada “No Pasantía”, un programa innovador que busca ofrecer a los jóvenes experiencias de formación y participación en proyectos comunitarios.

A diferencia de los esquemas tradicionales, este modelo, asegura la comuna capitalina, prescinde de las regulaciones y trámites habituales de recursos humanos; en su lugar, el incentivo principal es una carta de recomendación personal escrita por el alcalde.

Esta propuesta pretende acercar a estudiantes y recién graduados a la gestión pública y a los procesos de modernización que desarrolla la Alcaldía capitalina, ofreciéndoles la oportunidad de fortalecer sus habilidades y vivir nuevas experiencias.

“Queremos que los jóvenes vivan de cerca cómo se transforma la ciudad y que sean parte activa de ese cambio”, señaló Mizrachi.

Los interesados podrán inscribirse a través de un formulario digital habilitado por la Alcaldía. Una vez seleccionados, se integrarán a equipos de trabajo en distintas áreas municipales, donde recibirán acompañamiento y retroalimentación constante.

Esta iniciativa de la Alcaldía busca posicionar a la juventud como protagonista en la construcción de una ciudad más moderna, activa, inclusiva y participativa, precisa la entidad.