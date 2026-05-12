Panamá podría enfrentar cambios climáticos por llegada del fenómeno de El Niño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que, según los criterios nacionales de monitoreo climático, se encuentra actualmente en estado de alerta por el fenómeno El Niño.

Esto indica que ya se observan condiciones típicas asociadas a este fenómeno y que hay alta probabilidad de que se mantengan durante los próximos meses, indicó el Imhpa en un comunicado.

Según los datos del IMHPA, en las últimas semanas, se han registrado temperaturas del mar superiores a lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que confirma el inicio de un nuevo evento de El Niño.

Los modelos de predicción climática señalan que la probabilidad de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos supera el 85 %. Se espera que sus efectos puedan extenderse durante el resto del año 2026, afectando diversas actividades económicas y sociales en el país.

Para los años 1997, 2002, 2009 y 2023, se registraron eventos similares, cuando El Niño tuvo una duración cercana a un año. En esos periodos, los impactos más significativos se intensificaron durante los últimos meses del año.

El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico tropical se calientan más de lo normal. Esto genera alteraciones en los patrones de lluvia, temperatura y viento, afectando a Panamá y a otras regiones del mundo de distintas maneras. Por lo general, dura entre 9 y 12 meses, aunque en algunos casos puede prolongarse.

Durante un evento de El Niño, Panamá puede experimentar cambios significativos en la lluvia y la temperatura. En la vertiente del Pacífico suele registrarse una disminución de las lluvias, con más días consecutivos sin precipitación y prolongación de la temporada seca. En contraste, algunas zonas del Caribe pueden presentar aumentos temporales de lluvias.

Aun cuando las lluvias puedan ser menores, es posible que se presenten episodios de lluvias intensas y de corta duración en cualquier parte del país. Además, se esperan temperaturas más elevadas, menor nubosidad, mayor radiación solar y reducción de la humedad, lo que aumenta el riesgo de sequías.

Estas variaciones climáticas pueden afectar directamente sectores clave del país. Los recursos hídricos podrían verse comprometidos por la menor recarga de ríos y acuíferos, mientras que la agricultura enfrentará alteraciones en los calendarios de siembra y mayores riesgos para los cultivos de subsistencia.

El sector energético, especialmente la generación hidroeléctrica, también podría verse afectado debido a la combinación de menor disponibilidad de agua y aumento de la demanda eléctrica por el calor.

El IMHPA hace un llamado a las autoridades, sectores productivos y ciudadanía en general a mantenerse informados a través de los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas.