Confirman que cuerpo semi enterrado en Colón era de estudiante desaparecido

Funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala iniciaron una investigación tras ubicar este miércoles los restos de cuerpo humano semienterrados en un área boscosa de la provincia Atlántica.

Aproximadamente a las 9:00 a. m., encontraron los restos humanos, en el límite entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos, después de una intensa búsqueda.

Al lugar del suceso se trasladaron funcionarios de la Fiscalía, junto a personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), han acordonado el área para recabar indicios que permitan identificar a la víctima.

Los restos fueron ubicados detrás de una loma, a la que hay que bajar. Fue allí donde encontraron los restos. Una fuente señaló que, durante la búsqueda, el cuerpo estaba semienterrado con la cabeza de la víctima afuera.

Horas más tarde se confirmó que el cuerpo encontrado pertencía al del joven de 17 años Cristian Ortega.

En la búsqueda participaron sus familiares, funcionarios judiciales y organismos de seguridad.

Luego de confirmarse el hecho, el señor Pedro Robinson, abuelo de la víctima, solicitó justicia por la muerte de su nieto.

Indicó que fue injusto: "Esto es un dolor muy fuerte que no se lo deseamos a nadie, es un momento muy difícil."

Agregó que aquellas personas que acabaron con la vida del joven no van a tener paz, "el único que puede dar paz es Cristo Jesús."

Robinson aconsejó a los adolescentes y a las familias que presten más atención a los hijos, y a los hijos que obedezcan a sus padres, además de pedir que las autoridades hagan algo.

También aclaró que su nieto no estaba involucrado en ningún tema de pandillas.

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Los indicios para identificarlo fueron una chancleta y parte de la vestimenta que utilizaba ese día, cuando salió de su casa a realizar una labor social junto a sus compañeros en el corregimiento de Sabanitas.

En el lugar también se recolectaron algunos casquillos de arma de fuego.

El cuerpo fue extraído por el Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y familiares, quienes lo llevaron hasta el vehículo fúnebre.

Las autoridades han iniciado la investigación por el homicidio de este joven estudiante.

Una chancleta y una cartera apuntan a que podría ser el estudiante que desapareció hace días desde la comunidad de Altos de Los Lagos, lo que deberá ser confirmado o descartado por personal especializado del Ministerio Público.

No se descarta que esta área sea un lugar utilizado por un grupo de pandilla como cementerio improvisado para depositar a sus víctimas.