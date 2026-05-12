Minsa insta a la población a completar el esquema de vacunación contra el sarampión

Unas 276 mil dosis de vacunas contra el sarampión están disponibles para aplicarse a las personas que no hayan recibido sus vacunas, por lo que el Ministerio de Salud exhortó a la población a acudir a las instalaciones de salud.

Hasta el momento se han confirmado dos casos positivos de esta enfermedad en el país. La autoridad sanitaria destacó la importancia de mantener la protección, especialmente entre niños y jóvenes sin esquema completo de vacunación.

Los niños de entre 12 y 18 meses que aún no hayan recibido la vacuna pueden llevarlos al centro de salud más cercano para ser vacunados. Además, los jóvenes hasta los 19 años que no tengan ninguna de las dos dosis recibirán una vacuna de refuerzo.

Las mujeres embarazadas también forman parte del plan de vacunación. A ellas se les aplicará la dosis MR (sarampión y rubéola) al momento de dar a luz, garantizando así la protección del recién nacido. De igual manera, los hombres y cualquier adulto sin esquema completo están siendo exhortados a acudir a los centros de salud.

El Minsa ha reforzado la jornada de vacunación, especialmente en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Allí, se está aplicando la vacuna a todo el personal que labora en las instalaciones.

Aunque en Panamá no hay casos sospechosos adicionales, el MINSA mantiene la vigilancia epidemiológica activa. Uno de los casos positivos correspondió a una pasajera que ingresó al país por el aeropuerto, mientras que el otro paciente ya fue dado de alta.

Se está haciendo seguimiento a 386 personas que tuvieron contacto directo con los casos confirmados, incluyendo otros pasajeros y personal del aeropuerto, con el fin de prevenir cualquier brote adicional.

El Ministerio de Salud exhorta a la población a completar su esquema de vacunación, especialmente a quienes viajarán al Mundial de Fútbol FIFA 2026. La vacunación antes del viaje es clave para protegerse y evitar contagios internacionales.

En el Aeropuerto de Tocumen se han implementado estrictos protocolos de seguridad sanitaria. El personal de limpieza y los trabajadores de las instalaciones reciben atención prioritaria dentro del plan de vacunación para reducir cualquier riesgo de transmisión.

El ministerio también recuerda que la vacunación es gratuita y está disponible en todos los centros de salud e instituciones médicas del país.