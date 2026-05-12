La cifra de víctimas por accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste aumentó a 20 este martes, tras registrarse un caso de atropello en la autopista Arraiján-La Chorrera, con dirección a la ciudad capital.

La víctima es un hombre, aún sin identificar, que vestía un suéter color rojo y pantalón chocolate.

Este nuevo siniestro vial se registró en horas de la madrugada y causó un severo congestionamiento vial mientras se realizaban las tareas de levantamiento del cadáver.

En este accidente está involucrado el conductor de un automóvil pickup de color blanco, quien resultó sin lesiones.

Personal de accidentología del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional realizan las diligencias para deslindar responsabilidades.